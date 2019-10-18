Çin’den Tesla’ya Üretim Onayı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez ABD dışında bir ülkede elektrikli otomobil üretmeye hazırlanıyor. Çin’deki yetkili makamlar, Tesla’ya elektrikli otomobil üretimine başlaması için gerekli izinleri verdi.

ABD’de Gigafactory 1 ve Gigafactory 2 adlı iki büyük fabrikası bulunan Tesla, 2018 yılından itibaren ABD dışında bir ülkede daha üretim yapma planını hayata geçirmeye başlamıştı. Ocak 2019’da Çin’de Gigafactory 3 adlı yeni bir fabrikanın temelleri atılmıştı.

Gigafactory 3'te Artık Üretime Başlanabilir

Şirket şimdi de Çin’de elektrikli otomobil üretimine başlamak için gerekli izinleri aldı. Hatta Mayıs ayından bu yana elektrikli otomobil siparişlerinin alınmaya başlandığı da belirtiliyor. Reuters’a göre Tesla, Çin’deki fabrikasında elektrikli otomobil üretimine her an başlayabilir. Tesla CEO’su Elon Musk da Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, şirketin haftada 3.000 adet Model 3 üretmeyi planladığını söylemişti.

Bloomberg’e göre, Çin’deki Gigafactory 3 fabrikası ülkedeki elektrik şebekesine de bağlandı ve bu durum üretimin ilk etapta sınırlı bir seviyede olsa bile başlayabileceği anlamına geliyor. Gigafactory 3, Çin’deki ilk tamamen yabancı otomobil fabrikası olmasıyla dikkat çekiyor ve Çin’in ülkedeki otomobil pazarını genişletme düşüncesinin bir yansıması olarak görülüyor. Gigafactory 3 aynı zamanda Tesla’nın ABD dışında faaliyete geçirdiği ilk fabrika unvanına da sahip.

Çin’deki fabrikanın yaklaşık olarak 2 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor fakat Tesla’nın bu fabrika sayesinde elde edeceği kar çok daha fazla olacak. Çünkü Tesla bu fabrika sayesinde, ABD’de üretilen ve Asya’ya ihraç edilen otomobillere uygulanan yüksek ithalat vergilerinden kurtulmuş oluyor, şirketin nakliye masrafları azalıyor ve daha çok Asyalının Tesla otomobillerini tercih etmesinin önü açılmış oluyor.

Üretim ve Teslimatlar Hızlandı

Tesla’nın son dönemlerde üretim ve teslimat adetlerinde oldukça iyi seviyelere ulaşmış olması da dikkatlerden kaçmıyor. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde üretim ve teslimatın rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Buna göre, Model S ve Model X’ten 16 bin 318 adet, Model 3’ten de 79 bin 837 adet üretildi ve teslim edilen araç sayısı da 97 bine ulaştı.

Ayrıca üçüncü çeyrekte rekor net sipariş aldığını açıklayan Tesla, dördüncü çeyreğe de biriken siparişlerle birlikte büyük bir sipariş yoğunluğuyla girildiğini söyledi. Şirket, hızla yükselen talebi karşılayabilmek için üretimi daha da arttırmaya odaklandıklarını ifade etti. Bu sebeple, Çin’deki Gigafactory 3 fabrikasında üretime bir an önce başlanması da Tesla açısından oldukça önemli.