Çin'den Türkiye'ye Getirilen Vatandaşlar Taburcu Edildi! İşte Corona Virüsünde Son Durum

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'de mahsur kalan Türkler, Koca Yusuf isimli uçak ile Türkiye'ye getirilmişti. Toplam 42 vatandaş karantina altında tutulmaktaydı. Yapılan açıklamalarda 14 gün boyunca karantinada kalan 42 vatandaşın taburcu edildiği söylendi.

Koca Yusuf Operasyonu Başarıyla Tamamlandı!

14 gün boyunca Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altında tutulan vatandaşlar tüm testlerin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vatandaşların normal hayatlarına devam edeceklerini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani koronavirüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 42 yolculardı. Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler. İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu. Yabancı vatandaşlar ise bir gün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler. Hastane ise kapatılmayacak, bir enfeksiyon hastanesi olarak kullanılacağını söyleyebiliriz"

Corona virüsünün adının Covid-19 olarak değiştirildiği açıklanmıştı. Şu anda Covid-19 virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1.382 olduğu açıklandı. Covid- 19 virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi. Hemen aşağıda yer alan videomuzdan da Covid-19 virüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.