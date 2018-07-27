Çin'den Yeni Bir Süper Bilgisayar Daha

Bilindiği üzere Çin daha önce, Tienhı-1, Tienhı-2 ve Sunway Taihulight isimli süper bilgisayarlar üretmiş ve dünyada 6 ayda bir düzenlenen en hızlı süper bilgisayarlar yarışmasında birinci gelmişti. Şimdilerde ise Tienhı-3 adıyla yeni bir süper bilgisayar daha üretmeye odaklanan Çin, süper bilgisayarın prototipinin tamamlandığını açıkladı.

Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi ve Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen prototip, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan kabul testlerinden başarıyla geçti. 2020’ye kadar operasyonel olacağı belirtilen Tienhı-3’ün, Tienhı-1’den 200 kat daha hızlı olacağı ve 100 kat daha fazla depolama alanına sahip olacağı belirtildi. Ayrıca Tienhı-3’ün, varolan en hızlı bilgisayardan da 10 kat daha hızlı olacağı ifade edildi.

Süper bilgisayara ilişkin geçen yıl yapılan açıklamada, Tienhı-3’ün işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceğine ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağına vurgu yapılmıştı.

Yapay zeka, devasa veriler, bulut ve süper bilgisayarı birbirine entegre eden yüksek performanslı hizmet platformunun, Tienhı-3 süper bilgisayarı temelinde inşa edileceğini belirten Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı Mıng Şiangfey, “Süper bilgisayar; meteoroloji, havacılık, deprem araştırmaları, enerji kaynaklarının keşfi, genetik mühendisliği ve büyük verinin işlenmesinde önemli rol oynayacak.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Başkanı Liu Guangming de yeni nesil süper bilgisayarın ülkede bilim ve ekonomi alanlarındaki problemleri çözme konusunda, yeri doldurulamaz bir teknolojiye ve öneme sahip olmasını beklediklerini söyledi.