Çin’den Yeni Siber Güvenlik Yasası Uygulaması

Çin, siber güvenlik konusunda denetimlerini arttırmak adına yeni bir yasayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek olan Yabancı Yatırım Yasası ile Siber Güvenlik Bürosu, ülkedeki yerli ve yabancı şirketlere bağlı her veriyi denetleyebilecek.

Siber güvenlik alanında yaptığı yatırımlar ve çıkardığı yeni yasalarla son yıllarda adından söz ettiren Çin, ülkedeki şirketlerin pek de hoşuna gitmeyecek yeni bir yasayla gündemde.

Yabancı Şirketlere Tam Denetim

İlk olarak 2016 yılında kabul edilen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan yeni yasaya göre, artık ülkede yerli ve yabancı şirketler ile yatırımcılar da siber güvenlik yasasına tabii tutulacak.

Yabancı Yatırım Yasası gereği, ülkede sunucusu olan hiçbir firmanın muaf olamayacağı yeni sistemde VPN kullanımı, şifreli mesajlaşma, herhangi bir ticari sır taşıma ve anonimlik yasak olacak. Yeni yasa ile birlikte Çin şirketleri ile yabancı şirketler arasındaki farklar da ortadan kalkmış olacak.

Çin tabanlı iletişim ağlarından geçecek her veri Siber Güvenlik Bürosu tarafından denetlenebilecek. Yani yabancı şirketler de bundan böyle patentler ve ticari sırlar gibi her konuda tüm bilgileri Çin devletine sunmak mecburiyetinde olacak.