Çin, Deneysel İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, çoklu bant ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin deneylerinde kullanmak üzere uzaya bir deneysel iletişim uydusu fırlattı.

Şinhua haber ajansına göre, uyduyu taşıyan Long March - 3B roketi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngeye fırlatıldı.

Fırlatma, Long March - 3B roketinin 315’inci görevi olarak kayıtlara geçti.

Çoklu bant ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin deneylerinde kullanılmak üzere fırlatılan uydu, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirildi.

2045'te Lider Olmayı Hedefliyor

ABD ve Rusya’dan sonra uzay yarışında son yıllarda adından söz ettirmeye başlayan Çin, 2045’te uzay yarışında lider olmayı hedefliyor.

Çin şimdilerde, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeler üzerinde çalışıyor.