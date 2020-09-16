ABD Popüler Hack Grubunun Çin Destekli Olduğunu İddia Ediyor

ABD, APT41 isimli hack grubunun dünya çapında yazılım satıcılarından, video oyun şirketlerinden, telekomünikasyon şirketlerinden ve 100'den fazla şirkete izinsiz girişleri organize ettiği iddiasıyla Çin hükümetini suçluyor.

ABD hükümeti, bugün APT41 olarak bilinen hack grubunun parçası olan beş Çin vatandaşına dünya çapında 100'den fazla şirkete saldırmak gerekçesiyle dava açtı.

APT41 isimli hack grubunun operasyonları ilk olarak Ağustos 2019'da yayınlanan FireEye raporunda ortaya çıktı. FireEye araştırmacıları APT41 grubunun hem Çin rejimi için siber casusluk hem de kişisel kazanç için izinsiz girişler gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Çin APT41 isimli hack grubunu destekliyor iddiası

ABD Adalet Bakanlığının belirttiğine göre yazılım şirketleri, donanım üreticileri, telekomünikasyon sağlayıcıları, sosyal medya şirketleri, üniversiteler ve Hong Kong'daki politikacılar bu grup tarafından hacklenmiş olabilir.

Ayrıca ABD yetkilileri APT41 grubunun özel kaynak kodlarını, kod imzalama sertifikalarını, müşteri verilerini ve değerli iş bilgilerini çaldığını söyledi. İddianameler bilgisayar korsanlarının ağ güvenlik şirketi olduğu iddia edilen Chengdu 404 adlı bir paravan şirkete çalıştıklarını ortaya koyuyor.

Beş APT41 hackerının tümü hala serbest durumda ve şu anda isimleri FBI'ın En Çok Arananlar Listesine eklendi. Çin hükümeti bu hack grubuna destek verme iddialarına henüz cevap vermedi ancak iki ülke arasında siber saldırıların hızlandığını söylemek mümkün.