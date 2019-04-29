Çin Devlet Başkanı Game of Thrones Hayranı Çıktı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, geçtiğimiz günlerde South China Post isimli gazeteye verdiği röportaj sırasında kendini Game of Thrones hayranı olarak tanımladı. Sadece bununla kalmayan Jinping, dünyadaki politikacıların dizideki senaryodan ders almaları gerektiğini dile getirdi.

İngilizce yayınlar yapan South China Post, devlet başkanı ile bir röportaj yaptı. Röportaj sırasında, bugünlerde son bölümleri yayınlanan Game of Thrones hakkında konuşan Xi Jinping, diziyi takip ettiğini aktararak, şunları söyledi: “İçinde yaşadığımız dünyanın Westeros’un Yedi Krallığı gibi kaotik bir savaşın içine yuvarlanmamasını sağlamalıyız.”

Jinping’in yaptığı açıklama ise Çin’deki üst düzey devlet yetkililerinin yaptığı ilk Game of Thrones göndermesi değildi: Daha önce Çin’in ikinci adamı Li Keqiang, Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde katıldığı bir konferans sırasında diziden bahsetmişti. Keqiang, kentte Game of Thrones çekimlerinin yapıldığını bildiğini ve diziyi takip ettiğini ifade etmişti.

Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara rağmen Game of Thrones Çin’de ağır bir sansüre uğruyordu. Ülkede yayınlanmasına karşın, dizideki Çin politik sistemine ters gelebilecek sahneler ve daha birçok şey diziden çıkarılarak yayınlanıyordu.