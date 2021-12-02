Çin'in Dezenformasyon İddialarına Meta'dan Yanıt!

Çin'in dezenformasyon iddiaları, Meta tarafından yalanlandı. İlk olarak geçen yaz Facebook'ta bir COVID-19 yanlış bilgi yayma kampanyasının filizlendiğini açıklayan Meta, İsviçreli bir biyolog olan Wilson Edwards'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin DSÖ'yü (Dünya Sağlık Örgütü) COVID-19'un Çin'den kaynaklandığını söylemeye zorladığına ilişkin iddiaları yaydığına işaret etti.

Söz konusu iddia ile ilgili paylaşım yapan hesapların çoğu, Meta'ya göre sahte hesaptı. Bazıları ise Çin ile bağlantılı şirketlerin çalışanlarının hesabıydı.

Çin'in Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı

Facebook, çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada Wilson Edwards adlı bir biyoloğun Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs salgını için Çin'i suçlamaya çalıştığına ikna etmeye çalıştığını ancak bunun esasında bir düzmece olduğunu ve gerçekte böyle bir biyoloğun olmadığını belirtti.

İddiaların 24 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar yayılmasına izin verildi. İşin ilginç kısmı ise Edwards'ın aslında sahte bir biyolog olması ile ortaya çıktı. Pekin'deki İsviçre Büyükelçiliği, Wilson Edwards adında bir vatandaş kaydının olmadığını doğruladıktan sonra Facebook, Edwards'ın hesabını 10 Ağustos'a kadar kaldırmadı.

Hesap, sağlam bir dayanağı olmayan, sahte iddiaların hem Facebook hem de Twitter'da yayımlamaya başlamadan sadece 12 saat önce oluşturuldu. Meta, Çin'de filizlenen dezenformasyon kampanyasını tıpkı bir aynalardan oluşan salona benzetti.

Hesapta DSÖ kaynaklarının ve araştırmacılarının yeni tip koronavirüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığını araştırma planlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen baskıdan etkilendiğine işaret edildi. Gerçekte ise COVID-19'un şu an tam olarak nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor.

Meta, soruşturmanın sonucunda "Wilson Edwards" isimli hesapta paylaşılan bilgilerin neredeyse hiçbirinin doğru olmadığını ortaya çıkardığını, bu hesapla düzenlenen kampanyanınsa Çin kaynaklı olduğunu ancak büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Şirket, çoğunun asılsız ancak bazılarının da gerçek olduğunu ve hesabın oluşturulması ile benzer bir amaç doğrultusunda oluşturulan diğer hesaplar gibi bu hesabın da Çin ile bağlantılı olan sahte haberleri güçlendiren bir hesap ağını güçlendirmeye yönelik açıldığını söyledi.

Çin'in dezenformasyon çalışmaları hakkında yapılan araştırmanın detaylarını paylaşan Meta, sahte biyolog hesabının dünyanın dört bir yanında yer alan kullanıcıları olumsuz yönde etkileyen bir dizi hesaptan sadece biri olduğunu öne sürdü.