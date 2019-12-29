Çin, Doktorların Güvenliğini Sağlamakta Zorlanıyor

Birçok alanda Dünya liderleri ile kapışan Çin, sağlık sektöründe zorlanıyor. Neredeyse her yerde bulunan sağlıkta şiddet problemi, bu ülkede kangren haline gelmiş durumda. İşte Çin sağlık sistemi ile ilgili haberimizin detayları.

Doktorlara karşı yapılan şiddetin önüne geçmek için tasarlanan bir yasa Çin'de sunuldu. Bu yasanın içeriği ise tartışılabilecek birçok madde ile dolu. Pekin’deki bir hastanede çalışan kadın hemşirelerden birinin ölümüne bıçaklanmasının ardından böyle bir yasanın gelmesi halkı memnun etti.

Çin sağlık sektörü devlet koruması altına alındı

Yeni yasa teklifinde yer alan maddelere göre hiç kimse sağlık personellerine şiddet uygulama hakkına sahip olmayacak. 1 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yasayla birlikte, sağlık personellerini tehdit etmek bile büyük bir suç sayılacak.

Yang Weni, Beijing Civil Aviation General adlı hastanenin acil bölümünde çalışan bir hemşireydi ve hastası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. 2018 yılı boyunca en az 12 hastanede sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığına ve 2 çalışanın da hayatını kaybettiğine dair ciddi haberler var. Tüm bunlar Çin'de sağlık sektörü ve şiddetin iç içe olduğunu gösteriyor.

2019 yılının Ekim ayında, Lanzhou hastanesinde çalışan bir kadın doktor, kanserli hastası tarafından öldürülmüştü. Çin'de sağlık personellerine uzak doğu savunma sanatlarının öğretilmesi de ayrı bir dram oldu. Sizce Çin yeni yasa tasarısı ile sağlık personellerini koruyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.