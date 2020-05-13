CIA Raporu: Çin Dünya Sağlık Örgütü'nü Tehdit Etti

SARS-CoV-2 ile ilgili spekülasyonlar hız kesmeden devam ederken yeni bir iddia Amerikan Merkezi İstihbarat Servisi (CIA) tarafından yayınlanan raporda ortaya çıktı. CIA tarafından yayınlanan rapora göre Çin Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etmiş olabilir. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Çin Dünya Sağlık Örgütü'nü Tehdit Etti mi?

Daha öncesinde pek çok defa virüsü sakladığı gerekçesi ile suçlanan Çin, bu iddialarda herhangi bir doğruluk payının olmadığını ve söz konusu süreçte oldukça şeffaf bir süreç yürüttüklerini açıklamıştı. Buna karşın CIA tarafından yayınlanan yeni bir rapor Dünya Sağlık Örgütü üzerinde yapılan bazı baskıların ve tehditlerin olduğunu iddia ediyor.

Söz konusu rapora göre Dünya Sağlık Örgütü'nü ortak çalışmayı durdurma şeklinde tehditlerle susturmaya çalışan Çin, virüsün insandan insana bulaştığı gerçeğini gizlemeye çalıştı. Benzer bir iddia Alman Dışişleri İstihbaratı tarafından da ortaya atıldı. Buna göre yönetim yeni tip koronavirüs ile ilgili haberleri ve gelişmeleri gizlemek adına ciddi bir baskı yönetimi kurdu.

Bu iddiaların ortaya atılmasından sonra gözler Dünya Sağlık Örgütü'ne çevrilmiş olsa da şu aşamada herhangi bir açıklamanın yapılmadığını vurgulayalım. Çin de şu aşamada söz konusu iddialar hakkında bir açıklamada bulunmadı ve bulunsa dahi kabul etmesinin pek mümkün olmadığı söylenebilir.

Peki siz bu raporlar ve iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin, sizce virüsü gizlemek için bu tip adımlar atmış olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.