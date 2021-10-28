Çin Dünyanın En Güçlü Bilgisayarını Gizlice Geliştirmiş Olabilir

Çin dünyanın en güçlü bilgisayarını gizlice tasarlamış olabilir mi? Çin, exascale bariyerini aşabilecek iki sistem üzerinde çalışıyor.

Raporlara göre, Çin'deki birden fazla süper bilgi işlem kurumu, kapalı kapılar ardında yapılan testlerde dönüm noktası olarak görülen exascale bariyerini çoktan aşan makineler üretti.

"Olağanüstü otorite" hakkında bilgiye sahip olduğunu söyleyen Next Platform'a göre, Wuxi'deki Ulusal Süper Bilgi İşlem Merkezi'ndeki (Sunway Oceanlite olarak adlandırılan) bir makine, bu yılın Mart ayı başlarında LINPACK kriterine göre 1.3 exaFLOPS'luk bir zirve puanı kaydetti.

Başka bir sistem olan Tianhe-3'ün neredeyse aynı puanı aldığı söyleniyor, ancak bu durumda testin ne zaman yapıldığı tam olarak belli değil.

Wuxi makinesinin mimarisi hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, Tianhe-3'ün Çinli şirket Phytium'un bir matris hızlandırıcı tarafından desteklenen silikona dayandığı biliniyor.

Exascale bariyeri nedir? Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı rekoru şu anda bir Japon makinesi olan Fugaku tarafından tutuluyor. Haziran 2020'de, önceki lider IBM Summit'in en yüksek performansının neredeyse üç katı olan 416 petaFLOP (veya 0,416 exaFLOP) puanla tacı kaptı.

Çin'den dünyanın en güçlü bilgisayarı: Tianhe-3 ve Sunway Oceanlite

Fugaku'nun liderliği, 330.000 çekirdeğin eklenmesiyle genişledi ve performansı 442 petaFLOPS'a yükseltti. Bununla birlikte, raporlar doğruysa, hem Tianhe-3 hem de Sunway Oceanlite, mevcut lideri neredeyse üç kat geride bırakıyor.

Exascale süper bilgisayarların gelişinin, çeşitli sektörlerde bir dizi fırsatın kilidini açması bekleniyor. Örneğin bu performans düzeyi, klinik tıp ve genomik gibi moleküler modelleme ve genom dizilimi yapmak için büyük miktarda bilgi işlem gücü gerektiren alanlarda keşif süresini hızlandıracak.

Yapay zeka, exascale hesaplamanın gelişiyle dönüşecek olan başka bir disiplinler arası alandır. Her zamankinden daha büyük veri kümelerini analiz etme yeteneği, yapay zeka modellerinin siber güvenlikten e-ticaret, üretim, lojistik, bankacılık ve daha fazlasına kadar neredeyse her bağlamda uygulanabilecek doğru tahminler yapma yeteneğini geliştirecek.

ABD ve Çin yapay zeka üstünlüğü için savaşıyor. ABD yaklaşmakta olan kendi exascale makinesini ("Frontier") piyasaya sürmeden önce Çin'e iki exascale özellikli sistemin gelmesi, Biden yönetimi için kötü bir gelişme gibi gözüküyor.

Çin'in neden makinelerini bu yılın başlarında iki yılda bir düzenlenen ilk 500 süper bilgisayar sıralamasına göndermediği belli değil, ancak jeopolitik iklimin bununla bir ilgisi olduğu neredeyse kesin. Sıralamanın bir sonraki baskısının önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.