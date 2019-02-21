Çin, Dünyanın Yapay Zekalı İlk Kadın Sunucusunu Üretti

Askeriyeden politikaya, sağlıktan spora kadar hemen her sektöre el atan yapay zeka, gözünü bu kez televizyon sektörüne dikti. Çin’deki haberleri bundan sonra yapay zeka sunacak!

Geçtiğimiz yıl dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka haber sunucusunu tanıtan Çin, yeni nesil anchorman’ini partnersiz bırakmadı.

Şinhua Haber Ajansı tarafından tanıtılan dünyanın yapay zekalı ilk kadın haber sunucusu, bir süredir ajansın haberlerini sunan erkek yapay zeka anchorman’i ile birlikte, önümüzdeki aylarda Çin’de düzenlenecek bir dizi siyasi toplantıda boy gösterecek.

Xinhua unveils world's first female #AI news anchor pic.twitter.com/Faj3Mk69y1 — China Xinhua News (@XHNews) February 20, 2019

Şın Şiaomıng olarak adlandırılan yapay zekalı kadın haber sunucusu, Şinhua ile 'Sogou' adında bir arama motoru şirketi ortaklığında üretildi. Sunucunun sesi ve görüntüsü, Şinhua Haber Ajansı'nın insan sunucularından Qui Meng baz alınarak hazırlandı.

Şın’ı bir insandan ayırt etmek oldukça zor. Konuşurken göz kırpan ve konuşurken aynı anda el kol hareketleri yapan Şın, yapay zekanın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Şinhua Haber Ajansı ayrıca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, erkek görünümlü yapay zeka sunucunun artık daha fazla vücut dili ile haber anlatabileceğini aktardı.