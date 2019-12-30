Çin, Endüstriyel Robot Üretiminde Dünyanın En Büyüğü

Almanya öncülüğünde başlayan Endüstri 4.0 projesi tüm dünyanın ilgi odağı haline gelirken, robotlarıyla bilinen Çin ise bu pazarda önemli bir üretici. Hatta yapılan araştırmalara göre endüstriyel robot kullanımında dünyanın en büyük ülkesi Çin.

Wuhan Üniversitesi Kalite Geliştirme Stratejisi Enstitüsü, Çin merkezli robotları inceledi ve robotların geleceği üzerine bir analiz hazırladı. Yalnızca 5 yıllık süre içerisinde işçilerin yüzde 5'ini oluşturucağı belirtilen robotların, insan işçilere oranla daha hızlı ve pratik olabileceği de dile getirildi.

Yıllık yüzde 57 oranında büyüme görülen robot pazarı, özellikle teknoloji ve donanım üreticileri tarafından tercih ediliyor. 7/24 çalışabiliyor olmasıyla üreticilerin gözdesi haline gelen robotlar, ortaokul veya daha düşük eğitim derecesine sahip olan çalışanların yüzde 9'unun yerini almış durumda.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan IFR Başkanı Joe Gemma, Çin, Güney Kore, Japonya, ABD ve Almanya'nın bu pazarda rakip olduğunu dile getirdi. 2020 itibarıyla Asya ülkelerindeki fabrikalarda 1,9 milyon endüstriyel robotun görev alacağını söyleyen Gemma, Çin ile ABD arasındaki ekonomik savaşın robot tarafında da yaşanacağını düşünüyor.