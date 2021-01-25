Çin Farklı Bir Koronavirüs Test Yöntemi Denemeye Başladı

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Çin bu kez çok farklı bir test yöntemi denemeye başladı. Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılmaya başlandı.

Anal Bölgeden Koronavirüs Testi Yapılmaya Başlandı

Çin'in Başkenti Pekin'de 9 yaşındaki bir çocuğunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yeni testler yapılmaya başlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan çocuğun okulu, okuldaki tüm personel ve öğrenciler, burun, boğaz ve hatta anal sürüntüler dahil olmak üzere çeşitli testlere alındı.

Anal bölgeden alınan sürüntülerin virüsü tespit etmede diğer testlere göre daha doğru olabileceği söyleniyor. Pekin You'an Hastanesinde bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Li Tongzeng, çalışmaların koronavirüsün üst vücut yollarından alınanlara göre anüs veya dışkıda daha uzun süre hayatta kaldığını gösterdiğini ve bazı sessiz taşıyıcılar için virüsün 3 ila 5 gün boyunca boğazlarında bulunduğunu ve bazı testlerin yanlış negatif sonuçlar vermesine izin verdiğini belirtti.

Li Tongzeng, Çin Merkez Televizyonu ile yaptığı röportajda, anal bir sürüntü almanın kilit gruplarda doğruluğu artırabileceğini belirtti.

Wuhan üniversitesinden Yang Zhangiu'ya gör, virüs insana sindirim organları değil ilk önce nasal ve solunum organlarından bulaştığı için burun yoluyla örnek almak daha etkili. Zhangiu, "Daha önce hasta dışkılarında virüse rastlandı ancak ancak virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaştığını gösteren bir delil yok." açıklamasında bulundu.

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