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Çin Gemilerden ve Uçaklardan Uzaya Roket Fırlatacak

Çin uzay araştırmaları
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Çin, yeni katı yakıt roketlerini bundan böyle yerden havaya fırlatmaktan vazgeçerek, bu araçları uzaya göndermek için kargo gemileri ve uçaklarını kullanacak.

Çin uzay araştırmalarında kullandığı Long March uzay roketlerini artık daha ekonomik yöntemlerle uzaya göndermeyi planlıyor. Long March uzay roketleri yıllardır Çin tarafından uzay araştırmalarında kullanılıyor. Ancak karadan havaya fırlatılan bu roketler, bundan böyle farklı yöntemlerle uzaya gönderilebilecek. Çünkü Çin, fırlatma için uçakları ve gemilerini kullanma yöntemini benimseyerek gelecekte, bu araçları fırlatma rampası olarak kullanmayı düşünüyor.

Çin hükümeti, denizden ve havadan yapılacak olan bu fırlatma yöntemlerinin daha az yakıt kullanabileceğini ve roketlerin bu yüzden daha hafif olacağını düşünüyor.

Özellikle uçaklardan fırlatılabilen roketlerin zaten belli bir yükseklikte olmalarının kalkış esnasında çok daha ekonomik olacağını hesaplayan Çin, her iki yöntemin de karadan havaya fırlatılan sistemlerden çok daha ekonomik ve etkili olabileceğini savunuyor.

Çin, bu yöntemlerin bir çok askeri sistemde oldukça etkili olduğunu yıllardır ispatlamış durumda. Bu yüzden uzay araştırmaların da bu yöntemi kullanmakta bir sakınca görmüyor.

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