Çin Güneş Panellerini Uzaya Taşımayı Planlıyor

Çin, diğer birçok ülkenin taklit etmeye çalıştığı iddialı bir projede uzayda bir güneş enerjisi santrali inşa etme planlarını öne sürdü. Yere dayalı güneş panelleri, kendimizi fosil yakıtlardan uzak tutmaya çalıştığımız için enerji üretiminde zaten gerçek bir fark yaratıyor ancak ara sıra bulut örtüsü nedeniyle sistemin genellikle tam verimlilikte çalışmadığı durumlar da yaşanabiliyor.

Bunu aşmak için Çinli bilim insanları ve mühendisler, uzayda depolanan enerjiyi Dünya'ya ışınlayabilen bir güneş enerjisi santrali inşa etmenin bir yolu üzerinde çalışıyorlar ve projenin arkasındakiler böyle bir tesisin altı kat daha fazla enerji üretebileceğini iddia ediyor. South China Morning Post'un haberine göre Çin, ilk güneş enerjisi iletim teknolojisini 2030'da piyasaya sürmeyi hedeflerken, projeye dâhil olanlar, teknolojik ilerlemelerin artık ekipmanlarını 2028'de uzayda test etmeye başlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Bilim insanlarının güneş enerjisini, onu güce dönüştüren Dünya istasyonlarına hedeflenmeden önce mikrodalgalara veya lazerlere dönüştürebildiğini söylediği test teknolojisi, yaklaşık 250 mil (400 kilometre) yükseklikte yörüngede dönecek. Test amaçlı kurulan tesis verimli çalışırsa şimdilik yalnızca yaklaşık 10 kilovat güç üretecek.

Projeyi Korumak, Yaratmaktan Daha Zor

Tabii böyle bir projeyi korumak ve çevre etkenlerden kaçınmak da kolay bir iş değil. Şimdilik bilinen sorunlar arasında "çeşitli temel bileşenlerin etkin bir şekilde soğutulması, çok sayıda fırlatma ile yörüngede çok büyük altyapıyı bir araya getirmek, yüksek frekanslı ışınlarla tüm hava koşullarında atmosfere nüfuz etmek ve asteroitlerden, uzay enkazından veya kasıtlı bir saldırıdan kaynaklanan hasarı önlemek" bulunuyor.

Çin, gerekli bileşenlerin bir dizi roket fırlatmayla uzaya taşınmasıyla dört aşamada tam ölçekli bir uzay tabanlı enerji santrali kurmayı hedefliyor. ABD, Japonya, İngiltere, Hindistan ve Rusya da dâhil olmak üzere diğer ülkeler de bu fikri araştırırken Çin, son birkaç yıldır uzay tabanlı güneş enerjisi santralleri fikrini aktif olarak takip ediyor.

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