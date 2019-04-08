Çin Hükümeti Akıllı Bileklik Takma Zorunluluğu Getiriyor

Akıllı bilekliklere arama mesajlaşma ve EKG gibi birçok özellik getirildi. Ancak görünen o ki Çin hükümeti; akıllı bileklikleri bu alanlarda değil de çok daha farklı bir baskı yöntemi olarak kullanacak.

Teknolojide ve özellikle de yapay zeka alanında Dünyanın en ileri ülkelerinden sayılabilecek Çin, konum ve takip sistemlerini daha da güçlendiriyor. Çin sınırları içerisinde çalışan temizlik işçileri, bundan sonra akıllı bileklik takmak zorunda kalacak.

Çin hükümeti teknolojiyi her alanda kullanmak istiyor

Daha önceden sosyal kredi gibi çeşitli skandallara imza atan Çin, metro ve toplu taşıma araçlarının kullanıldığı mekanlarda da yüz tanıma teknolojisi kullanıyordu. Ayrıca Dünya üzerinde MOBESE kameralarda yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk ülke de oldu.

Şimdi ise sırada temizlik ve hizmet sektörü var. Temizlik işçileri herhangi bir konumda çok fazla durmaları halinde akıllı bileklikler, yanıp sönen bir uyarı sistemi çalıştırıyor. Her bir konumda, temizlik işçilerinin yalnızca 20 dakika sabit durma hakları bulunuyor. Eğer süre uzarsa, çalışmaya devam edin uyarısı akıllı saatin ekranında gözüküyor.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin, büyük bir düzen oluşturmak istiyor. Ancak oluşturulmak istenen bu düzen, teknoloji yardımıyla yapılmaya başlanınca bazı etik sorular da ortaya çıkabiliyor. Örneğin; son olarak temizlik işçilerine akıllı bileklik zorunluluğu getirilmesiyle birlikte çalışma hayatının daha da çekilmez bir hal alması endişe yarattı.

İlerleyen dönemlerde, Çin yasakları hakkında daha fazla farklı haber duyabiliriz. Son olarak yapay zekaya sahip robotlarla haber sunumu bile yaptırabilen Çin, tüm gözleri üzerinde tutmaya devam edecek. Sizce de Çin, teknolojiyi halka baskı yapmak için mi kullanıyor?