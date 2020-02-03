Çin'in Büyük Bölümü Evden Çalışmaya Başladı

Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan corona virüsü sonrası, Çin'in iş hayatı derinden etkilendi. Milyonlarca çalışan evden çalışmaya başlayarak, daha önce görülmemiş bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldular.

Çin'de corona virüsü salgını nedeniyle on binlerce fabrika, otel ve restoran kapılarını kapatırken, milyonlarca kişi evlerinden çalışmaya başladı. Bazı sektörlerde evden çalışma zor da olsa mümkün ancak imalat sektöründe mümkün olmadığı için çarklar dönmüyor.

Bloomberg tarafından yapılan ortaya çıkan detaylara göre Çin, daha önce görülmemiş bir evden çalışma deneyiminin başlamasına sebep oldu. Çin iş dünyasının önemli bir bölümü evden çıkmadan işlerini halletmeye başladılar. Bloomberg, “evden çalışmak artık bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk” yorumunda bulundu.

Binlerce fabrika, otel, iş yeri, dükkan ve restoranın kapalı olduğu ülkede, insanlar evlerinde olduğu için sokaklar “hayalet şehire” dönmüş durumda. 3 Şubat itibarıyla piyasalar açılsa da, birçok şehir ve sektörde yeni ay yılı tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

Evden çalışma görüntülü konuşma uygulamalarının kullanımını artırdı

Şangay’da 400 kişinin istihdam edildiği bir reklam ajansı yöneticisi olan Alvin Foo, “Bu ölçekte insanın evden çalışmasını test etmek açısından iyi bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu. Birlikte çalışma yerine tek başına çalışmanın zor olduğunu belirten Foo, görüntülü konuşma uygulamaları ve telefonla işleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Finans, sigorta, lojistik ve hukuk alanlarında çalışan beyaz yakalıların bir kısmı için evden çalışmak mümkün ancak fabrikalarda evden çalışma seçeneği bulunmuyor ve birçok fabrikada çarklar dönmüyor.

Paylaşımlı ofisler boş kaldı

Şangay’da bir spor salonu sahibi olan Fenix Chen, müşterilerine video göndererek evlerinde egzersiz yapmaları için öneriler sunduğunu belirtti.

Paylaşımlı ofis konseptiyle çalışan ve son yıllarda sayıları hızla artan mekanlar da salgından en olumsuz etkilenenler arasında yer aldı. Bu tür ofisleri işleten Beeplus şirketinden Dave Tai, “Çok zor bir dönem olacak” dedi. Şirketin, Pekin’deki mekanının açılışı da ertelendi.