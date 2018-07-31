Çin’in Dış Politikasını Yapay Zeka Belirleyecek!

Son dönemde yapay zeka (AI) teknolojilerine önemli oranda kaynak ayıran Çin, dış politikada vereceği kritik kararlar için yapay zekadan yararlanacak.

2017 yılında yapay zeka teknolojilerine 15 milyardan dolardan fazla yatırım yapan Çin, 2025 yılında bu alanda dünya lideri olmak istiyor.

Küresel yapay zeka yarışında son yıllarda burun farkıyla da olsa ABD’nin önüne geçen Asya devi, dış politika kararlarında yararlanacağı bir yapay zeka geliştiriyor.

Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Bilimler Akademisi, yapay zeka destekli diplomatik sistemlerin çeşitli prototipleri üzerinde çalışıyor. Haberde, henüz ilk aşamasında olan bu sistemlerden birisinin ülkenin dışişleri bakanlığı tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Basında çıkan haberleri doğrulayan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ileri teknolojinin insan yaşamını radikal bir şekilde değiştirdiğine vurgu yaparken, yapay zekanın pek çok alanda devrim yapacak bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Yapay zeka, diplomatlara dış politikada çeşitli seçenekler sunacak. Verilecek kararlar öncesinde AI tarafından sunulan bir dizi seçenek ve tavsiye raporu gözden geçirilecek.

Şangay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden Feng Shuai, “Yapay zeka tutku, şeref, korku veya diğer öznel faktörlere karşı bağışık olacak. Böylece stratejik hedeflerle çatışan ahlaki faktörleri bile dikkate almayacak” dedi.

Shuai, yapay zekanın ülkelerin stratejik hamle yetenekleri arasındaki uçurumu genişleteceğini düşünüyor. İleri teknolojilerden yararlanmayan hükümetlerin karar verme, risk değerlendirmesi ve strateji seçimi gibi önemli kriterler konusunda geriye düşeceğini belirten Shuai, yapay zekanın pek çok açıdan ülkelere avantaj sağlayacağını dile getirdi.