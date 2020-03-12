Çin'in En Zengininden Avrupa'ya 1.8 Milyon Corona Virüsü Maskesi

Çin merkezli popüler e-ticaret sitesinin başındaki isim Jack Ma, Avrupa ülkelerine Corona virüsü maskesi ve virüs tespit kiti bağışında bulundu.

Çin’in Vuhan kentinden başlayıp Türkiye’ye kadar ulaşan Corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemiler veya pandemik hastalıklar sınıfına alındı. Hala can almaya devam eden yeni tip corona virüsünden (COVID-19) korunmanın yolları Sağlık Bakanlığı’nca açıklandı ve Corona virüsü hakkında gelişmeler, güvenilir ve güncel bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından aktarılmaya devam ediyor. Corona virüsünden korunma yollarından biri maske takmak. Bazıları maske takmanın koruma sağlamadığını söylese de büyük bir kesim maske ile salgından korunacağını düşünüyor. Çinli online alışveriş sitesi Alibaba’nın kurucusu ve aynı zamanda Çin’in en zengin insanı olan Jack Ma, koronavirüs ile mücadele için önemli bir adım attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer verilen habere göre, Çin’in en zengin adamı Ma, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespiti kiti bağışladı. Maske ve virüs tespiti kitinin hangi ülkelere gönderileceği tek tek açıklanmadı ancak önceliğin İtalya’ya verileceği, virüsten etkilenen tüm ülkelere gönderimin yapılacağı belirtildi. Ma’nın Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarına destek (14.4 milyon dolar) verdiği biliniyor.