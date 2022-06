Çin'in Fişleme Sistemi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Halkına karşı otoriter tavırlarıyla bilinen Çin, son yıllarda hayata geçirdikleri algoritma temelli izleme sistemleriyle büyük tepki çekmişti. Ülkenin her yanına kurulan kameralar ve yüz tanıma algoritmaları ile 1.4 milyar Çin vatandaşının her saniye nerede olduğunu ve ne yaptığını takip eden devlet, bir suç yaşanmadan önce önlem almaya çalışıyor.

Örneğin daha önce sabıkası olan 3 kişi aynı anda bir otele girdiğinde algoritma olası bir suç şüphesiyle polislere haber veriyor. Geçmişte hükümet karşıtı politika yürüttüğü bilinen bir kişi, başkent Pekin'e tren bileti alırsa algoritma yine polise durumu bildiriyor ve trende arama yapılıyor.

Son yıllarda teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin polis teşkilatı Halkın Silahlı Polisi, herhangi bir suç işlemeseler bile Çin vatandaşlarını izliyor. Çin'deki sorun sadece kameralardan kaynaklanmıyor. İnternetin bulunduğu neredeyse her teknolojik alete sızmayı başaran Çin hükümeti; halkının telefonlarını dinliyor, banka hesaplarını inceliyor ve internette yaptıkları konuşmaları kaydediyor.

Azınlık Raporu Gerçek Mi Oluyor?

Başrolde Tom Cruise'un yer aldığı 2002 yapımı bilim kurgu filmi Azınlık Raporu, şu an Çin'de yaşananlara çok benzer bir durumun olduğu distopik bir geleceği ele alıyordu. Neredeyse tüm suçlar, gelişen teknoloji sayesinde daha işlenmeden önce polis tarafından bilinebiliyor ve engelleniyordu. Her yerde gözü ve kulağı olan devlet, vatandaşlarının her adımını ve hatta her düşüncesini bilir duruma gelmişti.

Buna benzer bir distopik gelecek, Çin halkı için o kadar da uzak olmayabilir. İşte sistemin alarm mekanizmaları hakkında bazı örnekler:

Eğer zihinsel hastalığa sahip birisi herhangi bir okulun yanına yaklaşırsa polise bilgisi gidiyor.

Bir dolandırıcılık kurbanı hükümetten ödeme almak için Pekin'e doğru yola çıkarsa yetkililer uyarılıyor.

Eski bir uyuşturucu kullanıcısı bir numarayı arka arkaya ararsa polis alarma geçiyor.

Zihinsel hastlaık geçmişi olan her hastanın evine kurulan kameralarla günlük yaşamları 7/24 takip altına alınıyor.

"Big data, yeni nesil kamu güvenliği için bir 'motor' ve savaş yeteneklerini güçlendirmek için yeni bir büyüme noktası olarak kullanılmalıdır." -Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

Algoritmadan Saklanacak Yer Yok!

Çin'in kurduğu izleme sisteminin algoritmasından sorumlu geliştirici firmanın kurucusu Yin Qi, yarattıkları algoritma sayesinde polislerin tüm potansiyel suçları daha yaşanmadan önce görebileceklerini belirtti. Kötü insanların saklanacak hiçbir yeri olmadığını iddia eden Yin Qi, ülke etrafına kurulmuş binlerce kamerayla herhangi bir kişinin nerede olduğunu saptamanın çok kolay olduğunu söyledi. Kameralara yüzü görünen her Çin vatandaşı, algoritma tarafından 7/24 takip ediliyor ve olası şüpheli hareketleri polise bildiriliyor.

Sizce suçları yaşanmadan önce engellemek için halkı izlemek doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.