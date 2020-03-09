Çin'in Geliştirdiği Yapay Zeka, Depremleri Önceden Bilecek

Depremleri önceden tespit etmek şimdilik mümkün olmasa da bilim insanları uzun zamandır bu konu üzerinde çalışıyor. Dünyanın en riskli deprem bölgelerinden biri olan Çin’in geliştirdiği yapay zeka sayesinde depremleri önceden tahmin etmek mümkün olabilir.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çin Deprem İdaresi’nin geliştirdiği sistemde belli bir bölgenin sismik aktiviteleri ölçülüyor. Yapay zeka, büyük miktardaki sismik verileri analiz ederek yakın zamanda gerçekleşebilecek olan depremleri otomatik olarak tahmin ediyor.

Geliştirilen sistem, halihazırda Çin’in güneybatısında yer alan Siçuan ve Yünnan bölgelerinde test edildi. Özellikle Siçuan’da 2008’de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde 90 bin kişinin hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Çin için depremler büyük bir sorun oluşturuyor.

Normalde uzmanlar, dünya ve dünyanın kabuğundaki titreşimleri analiz ederek depremin merkez üssü ve büyüklüğü gibi faktörleri tahmin etmeye çalışıyor olsalar da yapay zeka sayesinde bu durum tamamen otomatik hale getirilebilir. Şimdiye kadar yapılan denemelerde yapay zekanın insanlara göre daha doğru sonuçlar verdiği görüldü.

Depremi önceden tahmin eden yapay zeka sayesinde arama kurtarma çalışmaları, depremden önce nükleer enerji santrallerinin zamanında kapatılması ve trenlerin yavaşlatılması gibi konularda önlemler alınması hedefleniyor. Ayrıca araştırma ekibi Türkiye, Japonya ve Meksika gibi deprem açısından riskli ülkelerde de çalışmalarını sürdürmek istiyor.