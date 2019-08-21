Çin’in Klonlanan İlk Kedisi Dünya’ya Geldi

Klonlama çalışmalarında öncü ülkelerden biri olan Çin’de, ülkede klonlanan ilk kedi ünvanına sahip olan Garlic isimli bir kedi Pekin’de hayata merhaba dedi.

China Science and Technology Daily’de yer alan habere göre, söz konusu klonlama işlemini Sinogene adlı bir biyoteknoloji şirketi gerçekleştirdi.

Şirketin CEO’su Wang Jidong, Garlic isimli yavru kedinin 21 Temmuz’da şirketin laboratuvarında doğduğunu ve sağlığı yerinde olan kedinin doğumunun tarafsız bir doğrulama kuruluşu tarafından da onaylandığını açıkladı.

Haberde, Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü araştırmacısı Chen Dayuan, şirketin geliştirdiği teknolojinin yüksek bir başarı oranına sahip olduğuna değindi. Garlic’in klonlanma çalışmalarına ise geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlandığı belirtildi.

Kedi klonlamanın sanılanın aksine zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Çin Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Shi Zhensheng, başarılı bir kedi klonlamasının nadir yaşanan bir olay olduğunu söyledi. Zhensheng, kedilerin klonlamayı zorlaştıran farklı üreme özelliklerine sahip olduğuna vurgu yaptı.