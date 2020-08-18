Çin'in Koronavirüs Aşısı Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı!

Rusya'nın ardından Çin de COVID-19 aşısını duyurdu. Çin'de devlete ait bir ilaç firması, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Çin'in koronavirüs aşısı çıkış tarihi ve fiyatı nedir? Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Çin'in Koronavirüs Aşısı Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması tarafından aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V olarak adlandırılan dünyanın ilk koronavirüs aşısını duyurmuştu. Rusya'nın ardından Çin de COVID-19 aşısının çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili önemli açıklama yaptı.

Çin devletine ait olan SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, geliştirdikleri COVID-19 aşısının ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Cingcın, geliştirdikleri COVID-19 aşısının 2020 yılının sonunda piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni tip koronavirüs aşısının 140 dolardan daha düşük bir ücrete mal olacağını belirten Cingcın, 28 gün ara ile iki doz yapılacağını söyledi.

Büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini belirten SinoPharm şirketinin yöneticisi, nüfus yoğunluğu az olan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını açıkladı. Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını ifade eden Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil" dedi. Liu Cingcın, SinoPharm şirketinin 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 17 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 250.542 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.996'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 231.971 olarak açıklandı.