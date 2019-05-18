Çin’in Uzay Aracı, Ay’ın Uzak Tarafında Gizemli Mineraller Buldu

Bu yılın başlarında Çin’in Chang’e-4 adlı Ay aracı, Ay’ın uzak tarafına giden ilk Uzay aracı olarak tarihe geçti. Şimdi ise Nature’da yayınlanan bir çalışmaya göre, Ay aracının Yutu-2 isimli keşif aracı, Ay’ın mantosuna ait materyallerin ilk örneklerini keşfetmiş olabilir. Eğer bu materyallerin gerçekten de Ay’ın mantosuna ait olduğu ispatlanabilirse, bu keşif sayesinde bilim adamları belki Ay’ın ve Dünya’nın nasıl oluştuğunu daha iyi anlayabilir.

Chang'e-4 kasıtlı olarak Güneş Sistemi’ndeki bilinen en büyük etki yapılarından biri olan Ay’ın Von Kármán Krateri içerisine indi. National Geographic’in de işaret ettiği gibi, eğer bilim adamları Ay’ın mantosuna ait materyaller bulmak istiyorsa, burası bakmak için oldukça iyi bir yer. Krater'in havzasını araştırırken Yutu-2'nin iki mineral bulduğu bildirildi: düşük kalsiyumlu (orto) piroksen ve olivin. Bunlar, Ay’ın üst mantosunun neler içerebileceği konusundaki öngörülerle de uyuşuyor.

Bilim adamları, serin ve katılaşmış eski bir magma okyanusu nedeniyle Ay’ın kabuğunun ve manto katmanlarının birbirinden farklı olduğundan şüpheleniyorlar. Ancak Ay’ın bileşimi hakkında bildiklerimiz, büyük ölçüde Ay’ın Dünya’ya yakın tarafında gerçekleştirilen Apollo görevleri ile Dünya’ya getirilen yüzey örneklerine dayanıyor.

Öncü Bir Başarı

Bugüne kadar Ay’ın manto örnekleri hiç toplanmamıştı. Ancak bazı bilim adamları bu çalışmanın yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Yutu-2'nin spektrometresi, aslında Von Kármán Krateri’ni yaratan etkinden dolayı volkanik cam veya katılaşmış eriyik görüyor olabilir.

Yutu-2, jeolojik bağlamlarını ve kökenlerini anlama ve örnekleri Dünya'ya geri getirme potansiyelini belirleme umuduyla bu materyaller üzerinde çalışmaya devam edecek. Ancak örnekler yorumlanırken, bilim adamları bu uzak mineralleri keşfetmenin öncü bir başarı olduğu konusunda hemfikirler.