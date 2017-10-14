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Çin’in Uzay İstasyonu Kontrolsüz Bir Şekilde Dünyaya Düşüyor!

Çin’in Uzay İstasyonu Kontrolsüz Bir Şekilde Dünyaya Düşüyor!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Çin’in 2011 yılında uzaya gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, kontrolünü kaybederek düşüşe geçti. Dev uzay istasyonunun Dünya’da nereye düşeceği ise belirsizliğini koruyor.

Pekin yönetimi yaptığı açıklamada, uzay istasyonunun birkaç ay içinde Dünya’ya düşeceğini açıkladı. Fakat 100 kiloluk moloz yığının tam olarak hangi noktaya düşeceği henüz belli olmadı.

Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanılıyordu.

Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Çin'in uzay ajansı, Birleşmiş Milletler'e (BM) istasyonun Ekim 2017 ila Nisan 2018 arasındaki zaman diliminde Dünya'ya çarpacağı bilgisini vermişti.

Çin, yeryüzüne nihai dalış süreci başladığında BM'ye bilgi verecek, ancak Harvard Üniversitesi’nden atrofizikçi McDowell'a göre, istasyonun yeryüzünde nereye çarpacağı, ancak birkaç gün öncesinde tespit edilebilecek. Atmosferin koşullarına bağlı olarak düşeceği konumun değişerek "bir kıtadan bir başkasına" geçebileceğini belirten McDowell, “Yeryüzüne düşüşünün tam olarak ne zaman olacağını ancak 6 ya da 7 saat öncesinde öğrenebiliriz. Ne zaman düşeceğini bilmiyorsak, nereye düşeceğini de bilemeyiz” dedi.

Kontrolü kaybedilen çok daha büyük uzay araçları Dünya'ya geri dönmüş ancak hiçbiri yeryüzünde yaralanmalara neden olmamıştı. Bu noktada Tiangong, diğer ismiyle "Gök Saray-1", kötü bir tecrübeye neden olabilir. 

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