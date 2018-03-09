Çin'in Uzay İstasyonu Yakında Dünya'ya Düşecek

Çin, “Tiangong-1” isimli ve içerisinde toksik kimyasallar bulunduran uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiğini 2016 yılında resmi olarak açıklamıştı. O tarihten bu yana uydunun yerini tam olarak tespit edemeyen uzmanlar, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde uydunun Dünya’ya düşeceğini açıkladı.

Çin, 2016 yılında uyduyla iletişimini tamamen kaybettiğini açıkladığında uzmanlar, uydunun zaman içerisinde Dünya’ya çarpacağı öngörüsünde bulunmuşlardı. Son dönemde yapılan hesaplamalar sonucunda, bu durum artık öngörü olmaktan çıkarak kesinlik kazandı. ABD’li bir uzay araştırma şirketi olan The Aerospace Corporation, uydunun düşüş tarihi olarak 3 Nisan’ı gösterirken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yetkilileri düşüşün 29 Mart ila 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini söylüyorlar.

Tiangong-1 uydusunun, atmosfere girdikten sonra şiddetli bir şekilde parçalanacağı ve bu parçalanma sonucunda ancak %10 ila %40’ının bir bütün halinde kalabileceği tahmin ediliyor. 8.5 ton ağırlığa sahip olduğu belirtilen uydunun, çok şiddetli bir çarpışma gerçekleştirmesini beklemediklerini belirten uzmanlar, yine de şiddetli çarpışma ihtimalinin çok düşük de olsa var olduğunu söylüyor. Çinli yetkililer ise mini-uzay istasyonu Tiangong 1'in insan hayatını etkileyecek bir tehdit oluşturmadığını belirtiyorlar. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında parçalanıp yanarak atmosferde kaybolacağını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar, kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." dedi. Wu Ping’in yanısıra The Aerospace Corporation da, Tiangong 1'in insan yaşamına herhangi bir zarar vermesi ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Uzay araştırmaları tarihi boyunca bu güne kadar hiçbir insanın, uzaydan düşen bir uydu nedeniyle hayatını kaybetmediği de ifade edildi.

Uzay istasyonunun tam olarak nereye düşeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı. Bu konudaki çalışmalarına devam eden ESA, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin risk altında olduğunu belirtiyor. Uydunun özellikle, Kuzey Çin, Orta Doğu, İtalya, Kuzey İspanya’ya düşmesi ihtimalinin daha yüksek olduğu söyleniyor.