Çin'in Virüsü Saklamak için Bilim İnsanlarını Susturduğu İddia Edildi!

Wuhan sınırları içerisinde ortaya çıktığı düşünülen ve hızla yayılıp bir pandemi halini alan Covid-19 ile ilgili komplo teorileri ve iddialar hız kesmeden çoğalırken Çinli Gazeteci Gao Yu, bazı yeni iddialarla karşımıza çıktı. İşte detaylar!

'Bilim İnsanlarını Susturdular'

Gao Yu tarafından ortaya atılan iddiaların temelinde Wuhan Viroloji Enstitüsü bünyesinde çalışan ve virüsün çıkışından bu yana ismini sık sık duyduğumuz Shi Zhengli yer alıyor.

Virüsün ortaya çıkışının ardından enstitü bünyesinde çalışmalara başlayan Zhengli, yaklaşık üç gün gibi kısa bir süre içerisinde virüsün gen dizilimini tamamladı. Yapılan çalışmalar virüsün nalburunlu yarasalar ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Nitekim bulgular da SARS (başka bir tip koronavirüs) ile örtüşüyordu.

Shi Zhengli ile konuştuğunu iddia eden Gao Yu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Enstitüsünün 2 Ocak gibi erken bir tarihte gen dizilimini ve ilgili testleri bitirdiğini ancak susturulduğunu öğrendik."

Daily Mail gazetesi de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir haber yapmıştı. Enstitünün müdürü Yanyi Wang hakkında bazı iddialarda bulunan gazete, Wang'ın personele bilgiyi paylaşmamaya yönelik emir verdiğini iddia etmişti. Araştırmayı "uygunsuz ve yanlış" olarak tanımladığı iddia edilen Wang, yine iddialara göre halkı paniğe sürükleyebileceğini söyleyerek sessiz kalınmasını istedi.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddialarda gerçeklik payı olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.