Çin'in Yeni Treni, Saatte 600 Kilometre Hızla Gidebiliyor!

Çin, saatte 600 kilometre hızla gidecek yeni trenini görücüye çıkardı. Bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen maglev treni, ilk test sürüşünü 2020 yılında gerçekleştirecek.

Maglev, manyetik kaldırma kuvveti kullanılarak raylara temas etmeden ilerleyen trenler için kullanılan bir terim. Raylı sistem alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Çin, saatte 600 kilometre hızla gidecek yeni treni ile çıtayı daha da yükseğe koydu.

Projeyi geliştiren Çin devlet şirketi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Çingdao Sıfang Co. Şirketi Başmühendis Yardımcısı Ding Sansan, maglev treninin prototipinin statik kalkışı yapmayı başardığını söyledi.

China unveils 600 km/h maglev train prototype in Qingdao https://t.co/2q3fpfP6OJ pic.twitter.com/aPnGAwdsuj — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2019

Ar-Ge çalışmalarının sorunsuz şekilde sürdüğü belirtilen tek vagonlu prototipin, 2020 yılında üretim hattından çıkarak 5 kilometrelik ilk test sürüşünün yapılması hedefleniyor.

Çin, son yıllarda yüksek hızlı tren projelerine önemli yatırımlar yapıyor. 2017 yılında yüksek hızlı demiryolu hatlarının uzunluğunu 25.000 kilometreye çıkartan Pekin hükümeti, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Dünyanın ilk maglev treni, 2005 yılında Japonya’nın Nagoya kentinde hizmete girmişti. Japonların süper hızlı treni, 2015 yılında saate 603 kilometre hıza ulaşarak dünya rekoru kırmıştı.