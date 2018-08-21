Çin İnternet Kullanıcısında Rekor Kırıyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, bu kalabalık sayesinde yeni bir rekor elde etmiş durumda. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC) tarafından yayınlanan yeni bir raporda ülkedeki internet kullanıcı sayısı açıklandı.

Sanayi ve Bilgi Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve .cn ülke kodunu kontrol etmekle sorumlu olan CNNIC araştırma ajansı sunduğu rapor ile birlikte 2018'deki internet verilerini gözler önüne serdi. Çin içerisinde günümüzde 802 milyon kişinin internete bağlandığını ifade eden rapor, Çin'deki 29 milyon insanın ilk defa internete girdiğini söylüyor.

Günümüzde ABD içerisinde 300 milyon internet kullanıcısı olduğunu göz önünde bulundurursak, Çin'in nasıl bir farka sahip olduğunu kanıtlamış oluruz. Hatta Japonya, Rusya, Meksika ve ABD'nin toplam internet kullanıcı sayısı, Çin'i geçmeye yetmiyor. 802 milyon kullanıcıya hizmet eden Çin sunucularına yapılan girişlerin yüzde 98'i mobil ağlar üzerinden sağlanmış durumda.

Ülkenin nüfusunun yüzde 57'si internetten faydalanabiliyorken yüzde 98'li mobil kullanıcıyı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Ayrıca ülkedeki kullanıcıların en çok sosyal medya ağlarını, ondan sonra da e-ticaret sitelerini kullandıkları ifade edildi. Bu anlamda yerli uygulamaları kullanmaya teşvik eden Çin hükümeti, vatandaşlarından şikayet almıyor gibi görünüyor.