ABD'li Bir Adam 35 Dolara Aldığı Kaseyi 720.000 Dolara Sattı

15. yüzyıldan kalma Çin kasesi 720.000 dolara satıldı. ABD'deki bir bahçe satışında ortaya çıkan ve sadece 35 dolara satılan son derece nadir bir porselen kase, Çarşamba günü yaklaşık 722.000 dolara açık artırmada satıldı.

Sotheby's tarafından açık artırmada satılan bir Çin kasesi, 722 bin dolara satılmasıyla merak uyandırdı. Connecticut eyaletindeki bir bahçe satışından 35 dolara alınan küçük porselen kase, 15. yüzyıldan kalmasıyla sahibini zengin etmeyi başardı.

Çin'de üretilen ancak uzun bir süre sonra ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir bahçe satışında ortaya çıkan 15. yüzyıl porselen kasesi, aslında çok da farklı olmayan bir tasarıma sahip. Kobalt mavisi çiçek ve farklı tasarımlarla süslenmiş kasenin en önemli özelliği ise bu türden olduğu tespit edilen yalnızca altı üründen biri olması.

Sotheby's'e göre, bir antika meraklısı bu kaseyi Ming Hanedanlığı dönemi eseriyle karşılaştı ve bahçe satışına göz atarken özel bir şey olabileceğini düşündü. Alıcı daha sonra Sotheby's'e e-posta ile bilgi ve fotoğraf göndererek değerlendirme istedi.

Sotheby's, eseri incelediğinde 1400'lü yıllardan olduğunu doğruladı. Kase yüzeyi oldukça pürüzsüzdü, ipeksi dokusu ve desenleriyle dönemin ayırt edici özelliklerini taşıyordu.

Sotheby's Çin Sanat Eserleri Departmanı başkanı Angela McAteer, "15. yüzyıla tarihlenen bu olağanüstü nadir kasenin bugünkü durumu, Çin sanatı alanında hayalini kurduğumuz, inanılmaz keşif hikayelerinin somut bir sonucudur." dedi.

15. yüzyıldan kalma Çin kasesi 720.000 dolara satıldı

Kase, 17 Mart'ta Sotheby's'ın New York'taki kamuya açık satışında yaklaşık 722.000 dolara açık artırmaya çıkarıldı. Sotheby's tarafından Asya Haftası etkinliklerinin bir parçası olarak sunulan ürün, her iki tarafı da bir hayli mutlu etmiş gibi görünüyor. Ancak satıcı ve alıcının isimleri açıklanmadı.

Sotheby's açık artırma öncesinde eserin değerinin 300.000 ila 500.000 dolar arasında olduğunu tahmin etmişti. Çarşamba günkü halka açık satış, 200.000 dolardan başlayan ve 580.000 dolardan biten 15 teklifi içeriyordu. Çok sayıda masraf içeren resmi satın alma değeri ise 721.800 dolardı.

McAteer, bu türde sadece altı kasenin var olduğunun bilindiğini ve çoğunun müzelerde bulunduğunu söyledi. Sotheby's'e göre, Tayvan'daki Ulusal Saray Müzesi'nde iki, Londra'daki müzelerde iki ve Tahran'daki İran Ulusal Müzesi'nde bir tane bulunuyor.