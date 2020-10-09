Çin'den Gelen Koronavirüs Aşısı İzmir'de Denenmeye Başlandı

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini şiddetli bir şekilde sürdürürken Çinli bilim insanları da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden bilim insanları tarafından aşı geliştiriliyor. Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısı İzmir'de yer alan gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başlandı. İşte Çin'den gelen COVID-19 aşısı ile ilgili insanlar tarafından merak edilen bütün ayrıntılar!

Çin'den Gelen Koronavirüs Aşısı İzmir'de Deneniyor

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak zaman içerisinde dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs dünyanın çeşitli yerlerinde etkisini sürdürmeye devam ederken ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede salgının sonunu getirmek için gönüllüler üzerinde aşı denemeleri yapılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı İzmir'de denenmeye başladı.

Çin'den getirilen COVID-19 aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin web sitesi üzerinde paylaşılan açıklama yazısına göre ilk olarak gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun da katıldığı bir organizasyon ile gerçekleştirilen denemede COVID-19 aşısının faz 3 denemeleri ile ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Köse, COVID-19 aşısının uygulandığı gönüllü sağlık çalışanları sayesinde elde edilecek bilgiler ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yapmış olduğumuz, bu Faz 3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığı ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın, bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarının üzerinde yapılan COVID-19 aşı denemeleri ile ilgili açıklamalara göre testin ilk aşamasında Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs aşısı toplamda 34 gönüllü sağlık çalışanına yapıldı. Yapılan faz 3 çalışmasının sonucunda aşının ne kadar antikor oluşturduğunun gözlemlenmesine yardımcı olması bekleniyor.