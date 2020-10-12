Çin 9 Milyon İnsana Tek Tek Koronavirüs Testi Yapacak

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs kısa bir süre öncesine kadar Çin'de kontrol altına alınmış ve ülkedeki hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı ancak Çin'in Qingdao şehrindeki bir hastanede 12 yeni COVID-19 vakasına rastlanılmasının üzerine yetkililer harekete geçti. Çin 9 milyon insana tek tek koronavirüs testi yapacak. İşte konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar!

Milyonlarca İnsana Koronavirüs Testi Yapılacak

Yeni tip koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünya geneline yayımlasına rağmen başladığı noktada kontrol altına alınmıştı ama Çin'in Qingdao şehrinde yer alan bir hastanede 12 yeni COVID-19 vakasına rastlanılmasının üzerine yetkililer hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Çin, milyonlarca insanın olduğu şehirdeki tüm vatandaşlara koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre yetkililer altı semptomatik, altı asemptomatik olmak üzere toplamda 12 COVID-19 vakası olduğunu kaydetti ve COVID-19 vakalarının kaydedildiği hastanede yurt dışından gelen COVID-19 hastaları tedavi ediliyordu. Global Times ayrıyeten bazı test noktalarının ne zaman açık olup ne zaman kapalı olduğu ile ilgili önemli bilgiler de paylaştı. Global Times'a göre test noktalarından bazıları sabah 07.00'den akşam 23.00'e kadar açık olmaya devam ediyor.

Qingdao Belediye Sağlık Komisyonu, BBC'ye göre pazartesü gününden itibaren toplamda 114.860 kişinin COVID-19 testi yaptırdığını bildirdi. Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre hastaların kaldırılmış olduğu hastanedeki enfekte hastaların yaşadığı binalar yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kilit altında tutuluyor.

Çin'in Wuhan kenti salgının başladığı nokta olmuştu ve ülke aylar önce koronavirüs vakalarını bildiren ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti ancak Çin'de zaman içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin temasa geçtiği insanları takip etmek gibi alınan önlemler sayesinde ülkede görülen yeni tip koronavirüs vakaları büyük oranda azaldı ve ülkedeki hayat neredeyse normale döndü.