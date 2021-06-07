Çin, Sosyal Medyadaki Kripto Hesaplarını Engellemeye Başladı

Çin'den kripto hesaplarına erişim engeli geldi. Çin merkezli Twitter benzeri sosyal medya platformundaki birkaç popüler hesap kapatıldı ve hesapların yasaları ve kuralları ihlal ettiğini söyleyen bir mesaj görüntülendi. Asya ülkesi, bu hesapları bloke ederek Bitcoin ticareti ve madenciliği üzerindeki baskısını artırdığını gösterdi.

Çin'in, Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'daki kripto ile ilgili hesapları engellediği duyuruldu. Bu haber, Pekin yönetiminin Bitcoin ticareti ve madenciliği konusunda sıkı önlemler almasının ardından geliyor.

Geçen ay Çin devlet kabinesi, Bitcoin madenciliği ve ticaretini çökertme sözü verdi. Hükümet, üç endüstri kuruluşunun kripto para birimi tabanlı finans ve ödeme hizmetlerini yasaklamasından günler sonra, kripto para birimlerine karşı bir kampanya başlattı.

Analistler, muhtemelen yasa dışı kripto faaliyetlerini Çin ceza hukuku ile doğrudan ilişkilendirmek de dahil olmak üzere daha fazla yaptırımın beklendiğini söylüyor.

Çin'den kripto hesaplarına erişim engeli geldi

Hafta sonu boyunca milyonlarca sayıda takipçisi bulunan kripto ile ilgili Weibo hesaplarına erişim kısıtlandı ve her hesabın yasaları ve kuralları ihlal ettiğini söyleyen bir mesaj yayınlandı.

Kendisini “Dr. Bitcoin mini” olarak adlandıran Weibo'daki bir Bitcoin yorumcu, “Bugün kripto için bir yargılama günüdür" ifadelerini kullandı. “Dr. Bitcoin mini” isimli kullanıcının ilk olarak paylaşımları daha sonrasında ise ana hesabı Cumartesi günü itibarıyla engellendi.

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Winston Ma, Tesla'nın kurucusu ve bir zamanlar kripto para meraklısı olan Musk'a atıfta bulunarak, "Çin hükümeti, Çin'in kripto pazarında Elon Musk'ın Çince versiyonunun bulunamayacağını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

"The Digital War" kitabının yazarı da olan Ma, ayrıca Çin yüksek mahkemesinin yakında kripto madenciliği ve ticaret işlerini Çin'in ceza hukuku organıyla ilişkilendirebilecek bir yargı paketi yayınlamasını bekliyor.

Çin'in devlet kontrolündeki resmi Xinhua haber ajansı, kriptoyla ilgili bir dizi dolandırıcılığı ortaya çıkaran makaleler yayınladı. Devlet yayıncısı CCTV, kripto para biriminin genellikle kara borsa ticareti, kara para aklama, silah kaçakçılığı, kumar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir varlık olduğunu söyledi.

Tüm bunlara ek olarak Asya ülkesinin kripto karşı olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Daha önceki açıklamalarda Çin merkez bankasının kendi dijital para birimi üzerindeki testlerini hızlandırdığı ifade edilmişti.