Çin Kripto Para Madenciliğini Yasaklayabilir

Çinli yetkililer, kripto para madenciliğini gereksiz enerji harcaması sebebiyle tamamen yasaklamayı düşündüklerini dile getirdiler. Pazartesi günü yayınlanan bir raporda Çin hükümetinin kripto para madenciliğini istenmeyen ekonomik faaliyet olarak nitelendirdiği de görüldü.

Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komitesi (NDRC), yayınladığı yeni raporda ülkenin gelişimine katkı sunacak bir takım önerilerde bulundu. Yapılan önerler arasında başta Bitcoin olmak üzere madencilik yaparak birçok diğer kripto paranın üretilmesinin engellenmesi konusu da yer aldı. Çok değerli enerji kaynaklarının boşuna harcandığının altını çizen yetkililer, madencilik işlemlerinin enerji kaybının yanı sıra çevreyi önemli derece kirlettiğini de belirttiler.

Bitcoin ve bazı diğer kripto para birimleri, yüksek donanımlı bilgisayarların ağlardaki bilgileri işlemesiyle üretiliyor. Bu bilgileri işlemek için birkaç ekran kartı içeren bilgisayarlar çalıştırılırken, böylesine yüksek donanımlı bilgisayarlar çalışırken inanılmaz boyutlarda elektrik tüketiyorlar. Çin’in kömür kullanılarak elektrik üretilen Sincan ve İç Moğolistan bölgelerinde kripto para madenciliğinin yoğun şekilde yapılmasından ötürü, kömür yakımının artığı da ifade ediliyor.

Daha önce yapılan araştırmalarda, dünya üzerinde yapılan kripto para madenciliğinin yüzde 74’lük kısmının Çin sınırları içinde gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Birçok kripto paranın hayatta kalmasında Çin’de yapılan madencilik etkili olurken, Çin’in devlet bankaları dahi kripto para işine el atmışlardı. Madenciliğin yasaklanmasının kripto para dünyasına ve Çin ekonomisine etkileri tartışılırken, yayınlanan yeni raporun 7 Mayıs tarihine kadar tartışmaya açık olduğu belirtildi.