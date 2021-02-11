ABD'den Sonra İlk: Çin'den Kuantum Bilgisayarlar İçin İşletim Sistemi

Çin kuantum bilgisayarlara işletim sistemi geliştirdi. Çinli bir şirket olan Origin Quantum tarafından oluşturulan Origin Pilot isimli sistem yazılımı, ABD'li yazılımlardan sonra bir ilki başarıyor. Kuantum bilgisayarların verimliliğini artırabildiğini iddia eden Origin Pilot özellikleri haberimizde.

Çinli bir şirket, kuantum bilgisayarlar için sistem yazılımı geliştirdiğini söylüyor. Bu, ABD'den sonra ilk defa farklı bir ülkenin kuantum bilgisayarlar için işletim sistemi geliştirdiği anlamına geliyor.

Çin'den kuantum bilgisayarlar için işletim sistemi

Çin'in medya şirketi Xinhua'nın geçtiğimiz gün hazırladığı rapora göre Hefei merkezli bir start-up olan Origin Quantum, kuantum bilgisayarların verimliliğini "birkaç kez" artırabilen bir işletim sistemi geliştirdi. Origin Quantum, bu sistem yazılımıyla kuantum bilgisayarlara çok daha farklı bir yaklaşım getirdiğini iddia ediyor.

Origin şirketinin duyurduğu yeni sistemi Origin Pilot, hesaplama görevlerinin daha iyi yürütülmesini ve kuantum yongalarının otomatik kalibrasyonunun yapılmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda çeşitli kuantum bilgisayarları da desteklemesiyle farklı şirketlere pazarlanabilir durumda.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Temel Kuantum Bilgi Laboratuvarı Müdürü Guo Guangcan, Origin Pilot'ın kuantum bilgisayarların çalışma verimliliğini artırabileceğini söyledi.

Verileri depolamak ve hesaplama yapmak için kuantum mekaniğini kullanan bu sistemin, bilgi işlem gücünü mevcut süper bilgisayarlara kıyasla çok öteye ilerletmesi bekleniyor. Ancak ABD ve Çin de dahil olmak üzere kuantum teknolojisi hala emekleme aşamasında.

Kuantum bilgisayarda Google ön planda

Google, 2019'da geliştirdiği kuantum bilgisayar prototipinin, süper bilgisayarın 10.000 yılda yapabildiği bir hesaplamayı dakikalar içinde tamamlayabileceğini göstermişti.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Pan Jianwei liderliğindeki bir ekip ise geçen yıl Aralık ayında farklı bir çalışmayı duyurmuştu. Çinli ekip henüz test aşamasında olan kuantum bilgisayarı kullanarak TaihuLight süper bilgisayarın 2.5 milyar yılda yapabileceği bir sorunu 200 saniyede çözmeyi başardı.

Ayrıca pek çok uzman isim kuantum bilgisayarlar için yazılımdan daha çok donanımın önemine vurgu yapıyor. Uzmanlar, kuantum sistem yazılımının, günlük işletim sistemlerden daha farklı olduğunu düşünüyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde fizik profesörü ve kuantum hesaplamada uzman olan Zeng Bei, "İnsanlar klasik hesaplama fikrinden yola çıkarak bir işletim sistemi yapmaya çalışıyor, ancak aslında buna gerçekten ihtiyacımız yok. Kuantum bilgisayarda temel kısım içerisindeki donanım" ifadelerini kullandı.