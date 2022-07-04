Çin, Linux Tabanlı İşletim Sistemine Geçiyor

İşletim sistemleri sebebiyle Windows'a, dolayısıyla Amerika'ya bağımlı olmak zorunda kalan Çin, teknolojik bağımsızlık konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Halihazırda uzun yıllardır kendilerine özgü sosyal medya, anlık sohbet uygulaması ve arama motorları kullanan Çin, yakın zamanda Windows'un ezici üstünlüğünden kurtulacak.

2001 yılında piyasaya sürülen Linux tabanlı Kylin işletim sistemine geçmeye hazırlanan Çin, öncelikle üniversitelerden ve kamu kuruluşlarından değişimi başlatacak. Çinli birçok teknoloji firmasının dahil olduğu dönüşüm hamlesinde son aşamalara gelindi. İşletim sisteminin son versiyonu olan openKylin'in yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Yeni İşletim Sistemi Aslında Masum Olmayabilir!

Linux tabanlı işletim sistemlerinin özelleştirmeler çerçevesinde Windows'tan çok daha optimize çalışabileceği yıllardır bilinen bir gerçek. Özellikle teknoloji ve geliştiricilerin daha rahat çalışabilmesi için optimize Linux sistemleri kullanmaları gerektiğini düşünen hükümet ve openKylin geliştiricileri, yeni sistemlerini AMD ve Intel çipleri için optimize ediyor.

Diğer bir yandan yaşanan teknolojik gelişmelerin aslında o kadar da masum olmadığı düşünülüyor. Uzun süredir Batı ülkelerine karşı Çin'den hacker saldırıları oluyor. Uzmanlara göre yeni işletim sistemine geçmek hacker saldırılarının takibinin zorlaştırılması ve uluslararası siber hırsızlık suçlarının gizlenmesi için olabilir.

Ayrıca teknolojik bağımsızlığını kazanmak Çin için büyük bir önem taşıyor. Uzun yıllardır sorun yaşadıkları ve halen bir ülke olarak tanımadıkları Tayvan'ı işgal etmek için Çin'in teknolojik bağımsızlığa ihtiyacı var. Çünkü dünyada bulunan tüm çiplerin %50'sini tek başına üreten firma TSMC, Tayvan'da yer alıyor. Ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu teknoloji dış ticaretine bağlı olan bir ülke olarak Çin'in Tayvan'ı işgal etmeye kalkması pek mümkün görünmüyor. Çin, yapacağı yerli üretim hamleleriyle ve Tayvan'a olan teknolojik bağımlılığının azaltılmasıyla yeni bir işgalin hazırlıklarını yapıyor olabilir.