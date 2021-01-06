ABD Başkanı Trump Bazı Çin Merkezli Uygulamaları Yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, salı günü Ant Group’un Alipay isimli mobil ödeme uygulaması da dahil olmak üzere bazı Çin merkezli uygulamaları yasaklama kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Joe Biden göreve gelmeden iki hafta önce Pekin ile ABD’nin arasındaki gerginliğin boyutunun arttığı söylendi.

Başkan Trump Hangi Çin Merkezli Uygulamaları Yasakladı?

İlk olarak Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre alınan kararın geniş kullanıcı veri tabanına sahip ve hassas verilere erişim imkanı olan Çin merkezli yazılımların yarattığı tehdidin boyutunu azaltmayı amaçladığı söylendi. ABD tarafından alınan kararın Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliğini korumak ve Çin merkezli yazılım geliştiricilerinin verileri kötü bir niyetle kullanmasının önüne geçmek için alınan bir karar olduğu açıklandı.

Trump’ın yasaklamaya karar verdiği uygulamaların Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Tencent QQ, SHAREit, VMate, WeChat Pay ve WPS Office olduğu belirtildi.

ABD’nin aldığı kararın gerekçesi olarak Çin’le bağlantılı yazılımlar akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi kişisel elektronik cihazlara erişim sağlayabileceğinden kullanıcıların hassas bilgilerinin Çin hükümeti tarafından toplanabileceği ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin’in şirketlerin meşru haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi ve sözlerine Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal yetkilerini kötüye kullandığını, yabancı şirketlere doğru olmayan bir şekilde baskı uyguladığını ekledi.

Kingsoft, konu hakkında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’ın kararının şirketin işlerini kısa vadede etkilemesini beklemediğini belirtti. Ant Group, Biden yönetimi ve SHAREit ise konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Alibaba, Tencent ve CamScanner’dan da konu ile ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin merkezli uygulamalar için aldığı kararın Washington ile Pekin arasındaki gerilimin boyutunu daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Yetkililer tarafından Reuters’a verilen demetçe söz konusu uygulamaların 45 gün içerisinde yasaklanacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı ise Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın göreve geleceği 20 Ocak’tan önce harekete geçmeyi planlıyor.