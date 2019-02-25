Çin, Nakit Parayı Kaldırarak Dijital Ödeme Sistemlerine Geçiyor

Günümüzde dijitalleşme neredeyse her alanda hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla hız kazanan dijital süreç son yıllarda ödeme yöntemlerine de sıçradı. İnternet üzerinden yapılan ödemeler ve mobil ödemeler her geçen gün daha çok tercih ediliyor.

Birçok yeni teknolojinin öncüsü olarak ön plana çıkan Çin de dijitalleşme sürecine büyük önem veriyor. Bu amaçla Çin’in başkenti Pekin’de şimdilerde nakitsiz toplum için yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında köy ve kırsallarda bile dijital ödemelerin geçerli olması hedefleniyor.

Merkez bankası, Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil olmak üzere Çin’in beş önemli kurumu bu projeye öncülük ediyor.

Proje sayesinde Pekin’de 2020 yılına kadar köy ve kırsallar dahil nakite olan ihtiyacın ortadan kaldırılması ve 2020’den itibaren kredi alımları, arazi kiralama, gübre alım satım gibi birçok iş sürecinin dijital ödemelerle yapılması hedefleniyor.

Çin’de nüfusun yüzde 42’si kırsal bölgelerde yaşıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 76.9’u dijital ödeme sistemlerini kullanırken, kırsal kesimde bu oranın yüzde 66 olduğu belirtiliyor.