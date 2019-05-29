Çin Ordusu Artık Windows Kullanmayacak

Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planladığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına bir yenisi daha eklendi.

Çin Ordusu Kendi İşletim Sistemini Kullanacak

Çin, ABD’nin bilgisayar ağlarına girme korkusu nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı planlamakta. Çin hükümeti gizlilik aracılığıyla güvenlik yaklaşımını benimseyerek başta ABD gibi Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi hedeflemekte.

Çin'in yeni işletim sistemi için İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu adıyla bir birim oluşturulacak ve bu birim doğrudan Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi’ne bağlanacak. Grubun Çin’deki endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70’inde kullanılan Almanya’nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsü'nün (PLC) de Çin’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.

Çin'in nasıl bir işletim sistemi çıkaracağı gizliliğini korumakta. Kuzey Kore de 90'lı yılların sonunda Red Star OP isimli kendi işletim sistemine geçiş yapmıştı.

Sizler Çin Ordusunun Windows'u kullanmayacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!