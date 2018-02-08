Çin Polisi Yüz Tanımlayabilen Akıllı Gözlükler Kullanmaya Başladı

Black Mirror gibi çeşitli bilim kurgu temelli dizilerde oluşturulan distopya senaryoları gerçek hayatta karşımıza çıkmaya başladı. Çin, polis güçlerinin yüz tanımlama teknolojisine sahip akıllı gözlükler kullanmaya başladığını duyurdu.

Daha önceden çeşitli akıllı gözlük projeleri karşımıza çıkmıştı. Bu gözlüklerden en dikkat çekeni ise Google Glass'tı. Sonradan iptal edilen bu proje, gündemde olduğu zaman belli tarışmalara da sebep olmuştu. Bu tartışmaların kaynağı Google Glass'ın kameraya sahip olması ve insanların görüntülerinin izinsiz olarak kaydedilmesine imkan vermesiydi.

Google Glass hakkındaki tartışmaların haklı sebeplere dayandığını varsayarsak Çin'in böyle bir hamle yapmış olması ve polislerine kameralarla donatılmış gözlükler taktırması da kafalarda soru işareti yaratacak bir durum halinde. Çin, bu gözlüklerin, suçluların veya sahte kimlik kullananların, tren istasyonları gibi kalabalık alanlarda daha kolay tanımlanmasına yardım edeceğini iddia ediyor. Fakat bu teknolojinin muhalefet üyesi politikacıların ve azınlıkların fişlenmesi için de kullanabileceği kaygıları mevcut. Çin hükümetinin baskıcı yapısı göz önünde bulundurulduğunda kaygıların bir miktar yerinde olduğu söylenebilir.

Çin polisinin kullanacağı akıllı gözlükler, hedeflerini çok hızlı bir şekilde tespit edebilen, bakılan kişiyi saniyeler içinde milyonlarca insanın yer aldığı bir veritabanından ayıklayabilen akıllı gözlükler olarak tanımlanıyor. Tabi ki bu gözlükler sicil kaydı bulunmayan, sıradan insanları da taramakta.

Teknoloji bu senaryoda bir bıçak gibi düşünülebilir. Mutfaklarda yemek yapmak ve yemek için kullandığımız bıçaklar aynı zamanda bir silaha da dönüşebiliyor. Çin polisinin kullandığı gözlükler de amacı doğrultusunda kullanılırsa elbet ki herhangi bir zarar teşkil etmeyecektir. Fakat amacı dışında kullanıldığında tıpkı bir bıçak gibi silaha dönüşebilir.