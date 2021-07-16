Çin Ordusu Katil Robot Köpek Balığını Duyurdu

Çin'in robot köpek balığı özellikleri ile meraklandırdı. Çinli bir üretici, köpek balığı benzeri askeri bir Otonom Su Altı Aracını (AUV) tanıttı. Robo-Shark, yüksek su altı hızına ve büyüklüğüne göre büyük yük kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Çin ordusu, geçtiğimiz gün başlayan 7. Çin Askeri Akıllı Teknoloji Fuarı'nda yeni robotik köpek balığını sergiledi. Köpek balığı şeklindeki savaş silahı, olabildiğince hareketli kuyruk yüzgeci sayesinde 3.2 m/s hıza ulaşabiliyor.

Pekin merkezli üretici Boya Gongdao Robot Technology, otonom denizaltının keşif, arama kurtarma ve denizaltı karşıtı savaş için tasarlandığını söylüyor. Düşük gürültü, uzun dayanıklılık, yüksek hız ve esneklik gibi özelliklere sahip olan robot balığın, gelecekteki herhangi bir çatışmada tehdit oluşturabileceği belirtildi. Üretici, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ile tam gereksinimler hakkında iş birliği yapıyor.

Çin bu hafta ayrıca düşman denizaltılarını aramak ve yok etmek için tasarlanmış otonom bir su altı insansız hava aracını test ettiğini de açıkladı.

Çin'in robot köpek balığı özellikleri ile meraklandırdı

Robo-Shark adı verilen robot; istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için kullanılabilir. Bu, deniz tabanını incelemeyi, ilgi çekici nesneleri aramayı veya iletişimi içerebilir. Üretici, muhtemel düşman dalgıçların, yüksek hareketli su devriyesinin ve su altı hedeflerin yüksek hızda takip edilebileceğini öne sürüyor.

Robotik köpek balığının testleri 2010 yılında Tayvan Boğazı'nda gerçekleşti. Ölümcül robotun geliştiricilerinden biri olan Profesör Liang Guolong, en nihayetinde bu köpek balıkların bir sürü oluşumunun parçası olarak avlanabileceğini söyledi. Harbin Engineering University makalesinde araştırmacılar şu ifadeleri kullandı: "Gelecekteki su altı savaşının ihtiyaçları, insansız platformlar için yeni geliştirme fırsatları sunuyor."

The South China Morning Post testle ilgili raporunda, Tayvan Boğazı üzerindeki gerginliğin "son zamanlarda en yüksek noktasına yükseldiğini" kaydetti.

Üç gün sürecek olan 9. Çin Komuta ve Kontrol Konferansı ve 7. Çin Askeri Akıllı Teknoloji Fuarı aynı zamanda, bir insan kontrolörüne ihtiyaç duymadan savaşa girmek üzere tasarlanmış, tüm çağın habercisi olan diğer birkaç gelişmiş kara, deniz ve hava muharebe robotunu gösterdi.

Global Times'ın bildirdiğine göre, etkinliğin amacı Çin ordusunun istihbarat geliştirmesini hızlandırmak, her alanda muharebe kabiliyetini geliştirmek ve entegre mekanizasyon, bilişim ve akıllılaştırma gelişimini desteklemek.