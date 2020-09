Çin Roket Fırlatışı Az Kalsın Felaketle Sonuçlanıyordu

Çin'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği son roket fırlatmasında büyük bir aksilik yaşandı. Long March 4B roket güçlendirici uyduyu uzaya taşıdıktan sonra Dünya'ya dönerken bir okulun yanına düştü. Güçlendirici büyük miktarda zehirli gaz yayarak tehlike oluşturdu.

Ars Technica raporlarına göre Long March 4B roket güçlendirici aşağı Dünya'ya doğru geliyorken yörüngeden çıktı ve bir okulun yakınında toprağa çakıldı. Bu zaten yeterince kötü ama daha da kötüsü, güçlendirici Dünya'yı etkiledikten sonra zehirli gaz bulutu üretmeye başladı.

Some impressive footage from today's Long March 4B first stage return.



