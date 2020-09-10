Çin Roket Fırlatışı Az Kalsın Felaketle Sonuçlanıyordu

Çin'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği son roket fırlatmasında büyük bir aksilik yaşandı. Long March 4B roket güçlendirici uyduyu uzaya taşıdıktan sonra Dünya'ya dönerken bir okulun yanına düştü. Güçlendirici büyük miktarda zehirli gaz yayarak tehlike oluşturdu.

Ars Technica raporlarına göre Long March 4B roket güçlendirici aşağı Dünya'ya doğru geliyorken yörüngeden çıktı ve bir okulun yakınında toprağa çakıldı. Bu zaten yeterince kötü ama daha da kötüsü, güçlendirici Dünya'yı etkiledikten sonra zehirli gaz bulutu üretmeye başladı.

Some impressive footage from today's Long March 4B first stage return.



ℹ：https://t.co/9oRPoR0ZdF pic.twitter.com/SEl7t1u5xJ — LaunchStuff (@LaunchStuff) September 7, 2020

Çin roket fırlatışındaki zehirli gaz korkuttu

Sosyal medyada ortaya çıkan videoda, güçlendiricinin yarattığı bulut olabildiğince tehlikeli görünüyor. Hidroforun yaktığı yakıt karışımı nedeniyle turuncu renkli gaz kilometrelerce görülebiliyordu. Roketin herhangi bir yapıya gerçekten zarar verip vermediği belli değil ancak roket güçlendiricisinin ürettiği zehirli gaz büyük bir endişe kaynağı.

Çin, bu son olaya rağmen, uzay keşif çabalarında bazı büyük adımlar atıyor. Ülke, 2018'in sonlarında Ay'ın uzak tarafına bir görev göndererek, tarihte Ay'ın daha az görülen tarafına ilk yumuşak inişi başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca geçtiğimiz gün yeniden kullanılabilir uzay aracı geliştirdiklerini ve bu sayede uzay turizmi yapabileceklerini açıkladılar.

Peki ya siz uzay çalışmaları hakkında ne düşünüyoruz? Başta ABD olmak üzere Rusya ve Çin'in uzay çalışmaları insanlık için yeni bir başlangıç yaratabilir mi?