Çin'in Devasa Roketi Kontrolsüz Şekilde Dünya'ya Geliyor!

ABD, Çin roketinin Dünya'ya geri geldiğini söylüyor. Devasa Çin roketinin ilk aşaması, önümüzdeki birkaç gün içinde tamamen kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşebilir.

Çin, Perşembe günü kendi uzay istasyonu için ilk modülünü yörüngeye fırlattı, Long March 5B roketi de yörüngeye ulaştı. Ancak roketin tahmin edilemez bir şekilde Dünya'ya geri döndüğü tespit edildi.

Çin'in en büyük roketi olan Long March 5B, 22,5 metrik tonluk Tianhe modülünü Perşembe günü başarıyla fırlattı. Tianhe, 492 saniyelik uçuştan sonra fırlatıcının ana aşamasından ayrıldı ve planlanan ilk yörüngesine girdi.

Ancak yörüngede ve atmosferle artan etkileşim, roketi ​​Dünya'ya sürüklediği için önümüzdeki günlerde kontrolsüz bir şekilde yeniden Dünya'ya giriş yapması muhtemel görünüyordu. Eğer bu gerçekleşirse, bir uzay aracının kontrolsüz düşüşünün en büyük örneklerinden biri olacaktı.

Long March 5B çekirdeğinin yörüngesini değiştirmek için manevra yapacağına dair spekülasyonlar vardı, ancak bu gerçekleşmedi. Long March 5B fırlatma aracı yöneticisi Wang Jue Perşembe günkü basın toplantısında, manevranın mümkün olmadığını belirtti.

China sent into space the core module of its space station, kicking off a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of next year #GLOBALink pic.twitter.com/3ocUVf7Z2I