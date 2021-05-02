Çin'in Devasa Roketi Kontrolsüz Şekilde Dünya'ya Geliyor!

ABD, Çin roketinin Dünya'ya geri geldiğini söylüyor. Devasa Çin roketinin ilk aşaması, önümüzdeki birkaç gün içinde tamamen kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşebilir.

Çin, Perşembe günü kendi uzay istasyonu için ilk modülünü yörüngeye fırlattı, Long March 5B roketi de yörüngeye ulaştı. Ancak roketin tahmin edilemez bir şekilde Dünya'ya geri döndüğü tespit edildi.

Çin'in en büyük roketi olan Long March 5B, 22,5 metrik tonluk Tianhe modülünü Perşembe günü başarıyla fırlattı. Tianhe, 492 saniyelik uçuştan sonra fırlatıcının ana aşamasından ayrıldı ve planlanan ilk yörüngesine girdi.

Ancak yörüngede ve atmosferle artan etkileşim, roketi ​​Dünya'ya sürüklediği için önümüzdeki günlerde kontrolsüz bir şekilde yeniden Dünya'ya giriş yapması muhtemel görünüyordu. Eğer bu gerçekleşirse, bir uzay aracının kontrolsüz düşüşünün en büyük örneklerinden biri olacaktı.

Long March 5B çekirdeğinin yörüngesini değiştirmek için manevra yapacağına dair spekülasyonlar vardı, ancak bu gerçekleşmedi. Long March 5B fırlatma aracı yöneticisi Wang Jue Perşembe günkü basın toplantısında, manevranın mümkün olmadığını belirtti.

China sent into space the core module of its space station, kicking off a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of next year #GLOBALink pic.twitter.com/3ocUVf7Z2I — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) April 29, 2021

ABD, Çin roketinin Dünya'ya geri geldiğini söylüyor

ABD ordusu tarafından uzay aracını ve uzaydaki diğer nesneleri izlemek için kullanılan yer tabanlı radarlar, bir nesne tespit etti ve nesneyi Long March 5B roket gövdesi olarak katalogladı. 2021-035B olarak adlandırılan, kabaca 30 metre uzunluğunda, beş metre genişliğindeki Long March 5 çekirdek aşaması, saniyede yedi kilometreden fazla hızla hareket ediyor.

Düzenli olarak yanıp sönen roket çekirdeği, amatör gözlemlere göre, kontrolsüz şekilde yörüngede yuvarlanıyor.

Long March 5B mühendisleri de ilk etabın yörüngeye ulaştığını ve kontrolsüz şekilde Dünya'ya giriş yaptığını fark etti. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosuna göre, yeniden giriş Atlantik Okyanusu üzerinde gerçekleşti.

Long March 5B roketinin nereye ve ne zaman ineceğini tahmin etmek imkansız. Atmosferik sürükleme, roketi daha yoğun hale getiriyor ve yörüngesinin bozulmasına yol açıyor.

Roket gövdesinin yüksek hızı, kabaca her 90 dakikada bir Dünya'nın yörüngesinde döndüğünü gösteriyor ve bu nedenle sadece birkaç dakikalık değişiklik bile yeniden giriş noktasının binlerce kilometre uzakta kalmasına neden oluyor.

En olası senaryo, okyanuslara veya ıssız alanlara düşeceğini gösteriyor. Ancak roket, insanlar ve mülkler için risk yaratmaya devam ediyor. Bakalım Çin'den ne açıklama gelecek, göreceğiz.