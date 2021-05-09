Beklenen Çin Roketi Dünya'ya Düştü!

Birkaç gündür dünyanın gündeminde olan Çin roketi sonunda dünyaya düştü. Roketin ağırlıklı olarak insanların bulunduğu bölgelere düşmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu düşünülüyordu ama Çin Uzay Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre korkulan gerçekleşmedi ve roket insanlara zarar verecek şekilde düşmedi.

Çin Roketi Nereye Düştü?

CNN'deki habere göre Çin Uzay Ajansı, Çin'in bir süre önce kontrol çıkan roketinin Hint Okyanusu'na düştüğünü belirtti. China Manned Space Engineering Office, WeChat üzerinden yaptığı açıklamada Long March 5B roketinin büyük bir kısmının atmosfere yeniden girerken yanarak parçalandığını söyledi.

Yaklaşık 33 metre uzunluğunda olan roket büyüklüğü ve ağırlığı ile dünyayı oldukça endişelendirmişti. 29 Nisan'da fırlatılan roket üzerindeki kontrol kaybedildikten sonra geldiği yere tekrar dönmüş ve Dünya'ya doğru hızla gelmeye başlamıştı.

Long March 5B Dünya İçin Bir Tehdit Oluşturmuştu

Long March 5B çekirdeğinin yörüngesini değiştirmek için manevra yapacağına dair birtakım söylentiler vardı fakat bu gerçekleşmedi. Long March 5B fırlatma programının sorumlularından Wang Jue bir basın toplantısında manevranın mümkün olmadığını ifade etmişti.

Saniyede yedi kilometreden fazla hızla hareket ettiği bilinen roket hakkında açıklamada bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, konu hakkında yaptığı açıklamada bu hafta sonu atmosfere kontrolü kaybedilmiş bir roketin girmesinin beklendiğini ve bu roketin içerisinde insanların bulunduğu bölgeye düşmesinin mümkün olduğunu belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu roketin farkında olduğunu belirtmişti. Roket uzay istasyonu modülünden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş irtifa kaybettiği için hızla dünyaya doğru düşmeye başlamış ve bu da roketin atmosfere yeniden nereden gireceğine dair herhangi bir öngörüde bulunmayı neredeyse olanaksız hale getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin Dünya'ya doğru gelen kontrolden çıkmış roketi vurarak düşürme gibi bir planı olmadığını söylemişti. ABD Savunma Bakanı Austin, roketin düşüşüne dair açıklamasında, "Kimsenin zarar görmeyeceği bir yere düşeceğinden yana umudumuz var. Umarız ki okyanusta veya onun gibi bir yere düşer" ifadelerini kullanmıştı.