Çin'den Seyahat Kararı: Çin Aşısı Yaptıranlar Girebilir

Çin seyahat kararı Çin aşısı yaptıranları kapsıyor. Çok sayıda Çin Büyükelçiliği, Çin aşısı uygulanan insanların ülkeye girebileceğine dair açıklamalar yaptı. Çin aşıları ile aşılanmamış kişiler Çin’e girmek için başvurabilirler, ancak daha güçlü nedenlere veya belirli belgelere ihtiyaç duyacaklar.

Çin, yabancıların ülkeye girişini kolaylaştırıyor, ancak bir şart var: Çin yapımı Covid-19 aşısı yaptırmış olmaları gerekiyor.

Çin seyahat kararı Çin aşısı yaptıranları kapsıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 23 Çin büyükelçiliği geçen hafta Çin aşısı koşuluna uygun yeni vize politikaları yayınladı.

Çin, Covid-19 nedeniyle bir yıldan fazla süre önce uluslararası seyahatlere sınırlarını kapattıktan sonra, Çin yapımı Koronavirüs aşısı uygulanmış yabancıların ülkeye girişini kolaylaştırıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu hareketin uluslararası seyahatlere kontrollü bir şekilde başlama fırsatı verdiğini ve aşılanmış kişilerin devlet tarafından karantina altına alınmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak uzmanlar, Çin'in yerli aşılara ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara öncelik verme kararıyla birlikte daha yüksek etkinlik oranıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Araştırmacılar, bu kararın aşıları onaylama konusunda risk taşıdığını ve diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi halinde, dünyayı aşı temelli pasaport kısıtlaması gelebileceğini söyledi.

Bu vize politikası aynı zamanda başka sorunları da gündeme getiriyor. Örneğin Çin yapımı aşıların onaylanmadığı ülkelerde yaşayan bir vatandaş, Çin'e seyahat etmek isterse ülkeye nasıl giriş yapacak?

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde sağlık güvenliği uzmanı olan Nicholas Thomas, "Aşı diplomasisi ile ilgili kararlar alınmaya başladı. Bu karar, Çin'i ziyaret etmek istiyorsanız aşınızı yaptırmanız gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Chong Ja Ian ise açıklamasında, “Aşı milliyetçiliği, daha fazla açıklama olmamasından dolayı göz ardı edilemeyecek bir risk” dedi.

Chong ayrıca bu kararın Çin aşılarının daha fazla tercih edilmesi ve ülkeler tarafından onaylanmasına dayandığını söyledi. Chong'a göre Çin temelli aşılar bu şekilde daha hızlı bir şekilde uygulanabilir.

CNBC’nin Covid-19 aşı izleme sitesine dayalı hesaplamalara göre, Çin beş farklı aşı geliştirdi ve Türkiye dahil 34 ülke en az bir Çin aşısını onayladı.