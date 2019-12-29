Çin Şimdiye Kadarki En Büyük Roketini Fırlattı

Uzay endüstrisinde son derece güçlü atılımlar yapan Çin, yeni roketlerle devam ediyor. Long March-5 isimli roket, Çin tarafından bugüne kadar fırlatılan en büyük uzay roketiydi. Bu nedenle önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte Çin roketleri ile ilgili haberimizin detayları.

Güney Çin'in Hainan Eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezinden bir Shijian-20 uydusu gönderilecekti ve bunun için Long March-5 isimli roket seçildi. Çin'in Devlet Haber Ajansı Xinhua tarafından aktarıldığına göre, Cuma gecesi Pekin saatiyle 20: 45'te uçuş gerçekleşti. Yarım saatten biraz uzun bir süre sonra, uydu planlanan yörüngesine ulaştı ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) misyonun başarılı olduğunu ilan etti.

Çin'in en büyük roketi iki aşamalı olarak uçtu

Roket 57 metre uzunluğa sahip. Her biri 3.35 metre çapında olan dört güçlendirici rokete destek verdi. Long March-5 toplam 870 ton ağırlığına ulaştı. Kalkışta 1000 tonun üzerinde itme gücü üreten bugüne kadarki en büyük Çin taşıyıcı roketi işte böyle ortaya çıktı.

Bu roket düşük Dünya yörüngesinde 25 ton ağırlık taşıyabiliyor. Böylece ağır uyduların taşıması için önemli bir alternatif ortaya çıkıyor. Çin tarafından geliştirilen dünyanın en büyük roketinin Mars görevlerinde de kullanılması düşünülüyor. Düşük Dünya yörüngelerinde roketler hız kazanıyor ve belirli bir süre sonra Mars yörüngesine girebiliyor.

Roketlerde itici güç artık daha önemli hale gelmeye başladı. Çünkü bu konuda görüldüğü kadarıyla önemli bir adım atıldı. Peki sizce ilerleyen zamanlarda roketler uzay çalışmalarını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.