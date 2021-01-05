Çin'in Sinema Gelirleri Rekor Kırdı: 3 Milyar Dolar Kazandılar

Çin'in sinema gelirleri 2020 yılında rekora koşuyor. Tarihinde ilk kez Hollywood'u geçmeyi başaran Çin sineması 2,7 milyar dolar kazanarak Koronavirüs pandemisini fırsata çevirdi. ABD ise son yılların en kötü gişe rakamlarına ulaştı.

Dünya genelinde sinema salonları dijital ortama taşınmaya çalışıyorken, Çin'in Yılbaşı Günü gişe geliri yeni bir rekora imza attı. Çin sınırları içinde COVID-19'u kontrol altına alması, sinemaların ve diğer eğlence mekanlarının ülke çapında faaliyet göstermesine izin verdi.

Bilet platformu Maoyan'a göre Çin'deki sinema bileti satışları 1 Ocak'ta 92 milyon dolara ulaştı. 1 Ocak 2018'de Çin'de Yeni Yıl Günü için önceki gelir rekoru 55 milyon dolardı. Dünya genelinde sinema salonları batmaya devam ederken Çin'in sinema alanında rekor kırması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Çin, COVID-19 yayılımını başarılı bir şekilde durdurduktan sonra ekonomisini dünyadaki diğer birçok ülkeden daha erken açmaya başladı. Bu, sinema sektörünü de doğrudan etkilemeyi başardı. İzleyicilerle sinemalarda yeni filmlerin prömiyerleri yapıldı ve film stüdyolarının gişe gelirini artırabileceği dünyadaki birkaç yerden biri haline geldi.

Çin sinema gelirleri 2020 yılında tüm dünyayı solladı

ABD'de sinema salonlarının kapanması nedeniyle 2019 yılındaki 9,1 milyar dolarlık gelir 2,8 milyar dolara düştü. Bu durum Çin'in dünyanın en büyük film pazarı haline gelmesine yol açtı. Çin gelirlerinin 3 milyar dolara yaklaşması sinema meraklılarını heyecanlandırıyor.

Çin'deki sinemalar, Koronavirüs yayılmaya başladığında -bir yıldan daha uzun süre önce- kapandı. Bazıları Mart 2020'nin sonlarında yeniden açılmaya başladı, ancak bilet satışları olmadığı için sinemalar 20 Temmuz'a kadar kapalı tutuldu. Çoğu sinema yaz tarihinde yeniden açılmaya başladı ve o zamandan beri hala açık durumda.

Bilet takip sitesi Box Office Mojo'ya göre, Ağustos ayında çıkan Çin filmi The Eight Hundred, küresel gişede 461 milyon dolar kazandı ve 2020'nin en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Ayrıca küresel gişede 1 numaraya ulaşan ilk Çin filmi olarak Hollywood pazarını geride bıraktı.

31 Aralık'ta vizyona giren iki Çin filmi -A Little Red Flower ve Warm Hug- Çin'in en çok kazanan 1 ve 2 numaralı filmleri oldu. Üçüncü sırada Shock Wave 2 adlı Hong Kong-Çin yapımı film gelirken, Disney ve Pixar'ın animasyon filmi Soul dördüncü oldu.