Türkiye'nin Aşılamaya Başladığı Sinovac'a Çin'den Şartlı Onay

Çin Sinovac'a şartlı onay verdiğini duyurarak aşılamaya başlayacağını söylüyor. Türkiye'nin de halihazırda aşılama programında olan Sinovac neden şartlı onay aldı? Çin'in onay alan ikinci aşısı Sinovac hakkında tüm detaylar haberimizde.

Çin ilaç düzenleyicisi, Sinovac Biotech tarafından üretilen ve ülkenin ikinci COVID-19 aşısı olan CoronaVac'a "şartlı" onay vermeyi uygun gördü. Sinovac'ın ürettiği COVID-19 aşısı, ülkemizde ise toplu aşılama programı kapsamında uygulanıyor.

Sinopharm'ın aşısından sonra CoronaVac'ın toplu kullanımına şartlı onay veren Çin ilaç düzenleyicisi, onay gerekçesi olarak aşının üçüncü faz sonuçlarına işaret etti.

Sinovac Biotech Cumartesi günü yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı etkisizleştirilmiş bir aşı adayı olan CoronaVac'ın koşullu toplu kullanım için Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden izin aldığını duyurdu.

Çin, Sinovac'a neden şartlı onay verdi?

Koşullu onay, CoronaVac'ın denizaşırı Faz-III klinik deney sonuçlarına dayanıyor. Sinovac Global Times'a yaptığı açıklamada, denemelerden elde edilen nihai verilerin henüz açıklanmadığını ve güvenilir sonuçların daha fazla onay gerektirdiğini söyledi.

CoronaVac, Çin'deki 18 yaş üstü yetişkinler ve yaşlılar için Faz-I ve-II klinik denemelerini tamamlamıştı. Ayrıca 3-17 yaş arası bireylerin klinik denemesi için gönüllü olarak yürütülüyordu. Aşı çalışmasına 2200'den fazla Çinli gönüllü katıldı ve sonuçlar, aşının her yaştan insana uygun olduğunu ve immünojeniteye sahip olduğunu gösterdi.

Sinovac verdiği demeçte ayrıca aşı stoğu için ikinci üretim hattını tamamladığını da duyurdu. Şirketin ikinci hattı, yıllık üretim kapasitesinin 1 milyar dozu aşmasını sağlayacak.

CoronaVac, Çin'de ilk olarak Haziran 2020'de acil durum kullanımı için onaylandı ve Ocak ayından bu yana Endonezya, Türkiye, Brezilya, Şili ve Kolombiya gibi ülkelerde onay almayı başardı. Bu onay dahilinde geçen yılın sonundan bu yana Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili'ye aşı sağlamaya başladı.

CoronaVac, ülkenin iç pazarı için şartlı onay verilen ve Çin'de üretilen ikinci COVID-19 aşısıdır. Türkiye'de ise aşılama süreci geçtiğimiz 14 Ocak tarihinden bu yana başlamış durumda. Peki ya siz Sinovac aşısını yaptırdınız mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.