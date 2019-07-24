Çin Son Derece Gelişmiş Bir Hayalet Uçak Sistemini Deniyor

Dünya genelindeki bütün ülkeler askeri alanda casus teknolojiler geliştiriyor. Amerika hızlı bir şekilde gizlenebilen ve kesinlikle radarlar tarafından tespit edilemeyen hayalet uçaklar geliştirdiğini söylerken, Rusya'da en gizli uçakları bile tespit edebilen radarlar ile ilgili çalışmalar yaptığını söylüyor. Çin tüm bu tartışmaları bir adım ileriye taşıdı. İşte haberimizin detayları.

Radar sistemlerini kandırabilen hayalet uçaklarla ilgili, öncelikli olarak çalışma mekanizmasından bahsetmek gerekiyor. Uçağın üzerindeki mikroskobik lekeler, radarların yaydığı elektromanyetik dalgaların geri dönmesini sağlıyor. Böylece radarlar uçağın yerini tespit edebiliyor. Çin Devleti bunu bertaraf edebilecek bir sistem geliştirdi.

Çin hayalet uçak çalışmalarını hızlandırıyor

Uçakların geometrik yapısı radar sistemlerinin işini son derece kolaylaştırıyor. Uçaklardaki mevcut şekiller, rahatlıkla algılanabilecek bir konumda. Bu nedenle bazı ülkeler radar sistemlerinden kurtulabilmek için uçaklarının geometrik yapısını daha kalın hale getirebiliyor. Ancak bu durum uçağın manevra yeteneğini düşürebiliyor.

Çin tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet uçaklar, uçağın hiçbir şekilde geometrik şeklini değiştirmeden radarlara yakalanmayabiliyor. Güneybatı Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu'da bir J-20 hayalet uçağı üzerinde bu teknoloji denendi. Yeni teknoloji ile donatılmış hayalet uçak, 10 ila 30 dB arasında radar sinyali kesmeyi başardı.

Şangay Fudan Üniversitesi akademisyenleri, uçaklara entegre edilebilen bu yeni sistem ile ilgili son derece umutlu. Peki sizce de Çin tarafından geliştirilen bu yeni radar engelleyen sistem, savaş teknolojilerini revize edilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.